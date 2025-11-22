احتفالات دبي في عيد الاتحاد.. برامج إبداعية وثقافية وعروض متميزة

فعاليات وتجارب إبداعية وفنية متنوعة ومتميزة تحتضنها دبي في عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحفل أيام الاحتفاء بالمناسبة بأجواء إبداع وبهجة فريدة، تشمل مختلف أنحاء المدينة، خاصة في ظل تفرد مجموعة تجارب مخصصة للعائلات والأصدقاء.

وذلك من 1 حتى 3 ديسمبر، إذ تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة متنوعة من البرامج خلال عطلة عيد الاتحاد، تشمل عروض الألعاب النارية، والفعاليات الترفيهية الخارجية، موفرة لسكان المدينة وزوارها، من جميع الأعمار، فرص مشاهدة عروض رائعة تجسد التراث، والوحدة، والفخر والانتماء.

ويعود برنامج هذا العام من الاحتفالية الخاصة بعيد الاتحاد حاملاً معه باقات من روائع التجارب الجديدة في الثقافة، والمأكولات، والضيافة، والترفيه، إلى جانب مبادرات مصممة خصيصاً للترفيه عن الأطفال والعائلات في جميع أنحاء المدينة.

وبمقدور للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة في دبي يوم 2 ديسمبر، التي تبدأ في دبي فستيفال سيتي مول وحتا في الساعة 8 مساءً، تليها عروض أخرى في السيف، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس الساعة 9 مساءً.

كما تستضيف القرية العالمية عروض ألعاب نارية مذهلة مصحوبة بعروض طائرات الدرون يومياً عند الساعة 9 مساءً من 1 حتى 3 ديسمبر.

ويمكن لأولياء الأمور والأطفال الاستمتاع بمجموعة واسعة من الفعاليات، التي تشمل ورش عمل إبداعية، وتجارب تفاعلية، وفعاليات ترفيهية خارجية، وغير ذلك الكثير.

وتعود مسيرة عيد الاتحاد، التي تقام بالتعاون مع شرطة دبي، إلى سيتي ووك يوم 1 ديسمبر في الساعة 4 عصراً، مع أكثر من 1000 مشارك من شرطة دبي، والدفاع المدني، وطلاب هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية، في استعراض يجسد الوحدة الوطنية، والابتكار، وروح المجتمع.

وتحتضن دبي عروضاً ومسيرات ثقافية في أكثر من 20 موقعاً مختلفاً، حيث يمكن للسكان والزوار عيش الأجواء الإماراتية الأصيلة، بدءاً من عروض العيالة، والحربية، واليولة، والليوة، وصولاً إلى الحرف اليدوية، وسرد القصص التراثية.

ويمكن للعائلات أيضاً الاستمتاع باحتفالات عيد الاتحاد في حتا، التي تشمل فعاليات ثقافية، وإضاءة الشوارع، وعروضاً شعبية، إلى جانب عرض للألعاب النارية في تمام الساعة 8 مساءً.

وتفتح قرية حتا التراثية أبوابها لتقدم احتفالات مجانية مصممة خصيصاً أيام السبت والأحد من كل أسبوع من 24 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، بدءاً من الساعة 4:30 عصراً حتى 10:00 مساءً، تشمل مسرحاً للأطفال، واستعراضات شعبية، وتجارب تناول الطعام التراثية، وأنشطة ثقافية تفاعلية.

وإضافة إلى ذلك، يرحب مخيم حتا الشتوي بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة للاستمتاع بالطبيعة الفريدة لمنطقة حتا، وتاريخها، وتقاليدها، من خلال تجارب عملية خلال عطلات نهاية الأسبوع من 15 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.

وتستضيف دبي مسابقة فنية لطلبة المدارس بمشاركة شخصية مدهش المحبوبة لدى الجميع، حيث يمكن للمدارس المشاركة بأعمال فنية، ورسومات جماعية، ومقاطع فيديو قصيرة، وشعر، ومقالات، وأعمال أدبية خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.

وتقام المسابقة بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، على أن يتم ابتكار جميع المشاركات داخل حرم المدرسة، وتقديمها عبر الإنترنت من خلال الحساب الرسمي للمدرسة على إنستغرام باستخدام الوسم EidAlEtihadJoy#.

كما تقدم الفنادق والوجهات الترفيهية الرائدة في دبي مجموعة من التجارب التي لا ينبغي تفويتها، والعروض الحصرية المناسبة لجميع أفراد العائلة احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات.

ويستضيف برواز دبي، ومدينة الطفل، وحديقة مشرف برامج ثقافية خاصة، وعروضاً تقليدية، وورش عمل تفاعلية يومي 2 و3 ديسمبر، بينما تقدم القرية العالمية عطلة نهاية أسبوع حافلة بالأنشطة الترفيهية الاستثنائية.

حيث تحتضن 10 مجسمات فنية وثقافية مبتكرة من 25 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، إضافة إلى عروض ثقافية حية، وحفل غنائي مميز للفنان خالد محمد يوم 1 ديسمبر، وعرض أوبريت مميز بعنوان «من الصحراء إلى النجوم»، الذي يقدم بمعدل مرتين يومياً على المسرح الرئيسي للقرية العالمية من 1 حتى 3 ديسمبر، إلى جانب عروض الألعاب النارية اليومية وعروض طائرات الدرون خلال الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر.

تجارب المأكولات

ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بتجربة جديدة كلياً هذا العام مع إطلاق الدورة الأولى من مبادرة «برجر دبي»، التي تحتفي بتجارب الطهي في مختلف أنحاء المدينة خلال الفترة.

حيث تقدم مطاعم البرجر المشاركة في المبادرة، مثل هاي جوينت، وسفوماتو، وهو لي كو، وإيزو برجر، وإيت بيف، شطائر برجر حصرية بإصدار محدود، مستوحاة من المكونات والنكهات الإماراتية الأصيلة، ما يضفي لمسة إبداعية على هذه الوجبة المفضلة لدى الكثير من سكان المدينة وزوارها.