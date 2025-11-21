«مدينة الشتاء» بحلة جديدة في «إكسبو دبي»

تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق «مدينة الشتاء»، إحدى الفعاليات الرئيسة لموسم الوصل، والفعالية الأكثر جماهيرية واستقطاباً للعائلات من مختلف الجنسيات.

حيث استقبلت مدينة الشتاء في دورة عام 2024، أكثر من 200 ألف زائر، لتصبح بذلك من أهم الوجهات العائلية في موسم الأعياد. وتأتي فعالية هذا العام بحلة جديدة، وتقدم العديد من الأنشطة والمغامرات والمفاجآت للأطفال والكبار، وذلك من 6 حتى 31 ديسمبر، في ساحة الوصل الخلّابة.

وستتحول ساحة الوصل في قلب مدينة إكسبو دبي إلى وجهة شتوية عملاقة، بديكورات وأنشطة ومأكولات وورش عمل متنوعة للأطفال، مستوحاة من قصص موسم الأعياد، ومع تساقط الثلوج على الساحة والأجواء الشتوية والموسيقى والعروض الضوئية الغامرة من قبة الوصل التفاعلية.

والإضافة الجديدة بانضمام قناة ديزني+ إلى مدينة الشتاء في منطقة خاصة، تقدم فيها أفلام الأعياد المشهورة، ستمنح مدينة الشتاء زوارها من العائلات من مختلف الجنسيات تجارب ترفيهية تبقى للذكرى.

وتمنح مدينة الشتاء الزوار العديد من التجارب والأنشطة المجانية، مثل لقاء سانتا والسيدة كلوز، وإضاءة شجرة الأعياد، وتساقط الثلج من قبة الوصل، وكتابة رسائل لسانتا، وعدد من ورش العمل المختارة للأطفال، ومسابقة البحث عن مساعد سانتا، للحصول على جوائز يومية، بالإضافة إلى مغامرة جواز سفر مدينة الشتاء، ودخول مجاني إلى منطقة ديزني بلس، للاستمتاع بأفلام الأعياد المشهورة مع أفراد العائلة.