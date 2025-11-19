جامعة نيويورك أبوظبي تطلق فعالية «حكاية» احتفاء بعيد الاتحاد

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، اليوم، إقامة النسخة الحادية عشرة من فعالية «حكاية» السنوية يوم 27 نوفمبر الجاري، احتفاء بعيد الاتحاد، وذلك بمشاركة نخبة من الشعراء والفنانين، والتي تعد واحدة من أقدم وأبرز الفعاليات السنوية في أجندة مركز الفنون، وتجسد شعار الموسم الحادي عشر «قصص مجتمعاتنا».

وقال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، إن فعالية «حكاية» تجسد رسالة مركز الفنون الرامية إلى الاحتفاء بالأصوات والقصص، التي تميز مجتمعنا المشترك، وتكرس النسخة الحالية من الفعالية هذا النهج، من خلال استضافة فنانين يقيمون في دولة الإمارات، والذين تختصر تجاربهم الشخصية قصة الترابط والتنوع والانتماء.

تقدم الفعالية شهد السقاف، الكاتبة والشاعرة والفنانة الإماراتية متعددة التخصصات، وتضم كوكبة من الفنانين، وهم: عادل عواد، وكنان أدناوي، ومها الكندي، وميسون مبارك، ومالافيكا سوريش، وناتاليا خوند، ونعمة النور، ونورزي، وعمر أبو راشد، وراي كو، وروزان ريوديكا، وساندرا إيفيت.