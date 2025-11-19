دبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 ببرنامج حافل بالعروض والفعاليات الترفيهية والتجارب الثقافية

تستعد دبي لتنثر الأجواء الاحتفالية في مختلف أنحاء المدينة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات التي تجسد مشاعر الفخر الوطني والوحدة وروح المجتمع.

وتقام الاحتفالات من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، وتقدم برنامجاً استثنائياً يجمع بين الثقافة، والتراث، والضيافة، وفنون الطهي، والأنشطة الترفيهية للعائلات، وغيرها الكثير.

وتشمل الاحتفالات، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عروض الألعاب النارية المميزة، والحفلات الغنائية المباشرة، والمسيرات المبهرة، وباقات الإقامة الفندقية الحصرية، وتجارب تناول الطعام المتنوعة، وعروض التجزئة، إلى جانب مجموعة من التجارب الجديدة التي تقدم لأول مرة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يجسد عيد الاتحاد الـ54 كل معاني الفخر والانتماء والوحدة ومسيرة التطور التي تشهدها الدولة في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.

ونحن إذ نحتفل بذكرى قيام دولة الإمارات، فإننا نسلط الضوء على تراثنا العريق، وأصالة الشعب الإماراتي، وفي ذات الوقت حرصنا على استشراف المستقبل الذي يشكل مصدر إلهام للنمو الذي تحققه دبي.

وتقام احتفالات هذا العام تحت شعار «متحدين»، وتقدم مزيجاً من تجارب الثقافة، والمأكولات وفنون الطهي، والضيافة، والترفيه لسكان وزوار دبي، إلى جانب فعاليات جديدة تعكس الإبداع والابتكار المستلهم من تراث دولة الإمارات.

وتؤكد دبي، من خلال هذه الاحتفالات، مكانتها مدينة عالمية متنوعة الثقافات مع احتضانها لحوالي 200 جنسية يعيشون في تناغم ويعتبرون الإمارات وطنهم الثاني. ونحن نتطلع إلى الترحيب بالسكان والزوار للاستمتاع بفعاليات عيد الاتحاد هذا العام».

تعود مسيرة عيد الاتحاد بالتعاون مع شرطة دبي يوم 1 ديسمبر عند الساعة 4 عصراً في سيتي ووك، مع أكثر من 1000 مشارك من شرطة دبي، وطلاب هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعدد من الجهات الحكومية، في استعراض يجسد الوحدة الوطنية وروح المجتمع.

وتتألق دبي بعروض ألعاب نارية مبهرة يوم 2 ديسمبر في دبي فستيفال سيتي مول وحتا، الساعة 8 مساء، يليها سوق السيف، وبلوواترز، وذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، الساعة 9 مساء، كما تستضيف القرية العالمية عروض ألعاب نارية وعروض طائرات الدرون يومياً الساعة 9 مساء من 1 حتى 3 ديسمبر.

وتحتفل دبي بعيد الاتحاد هذا العام من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تجمع بين أشهر الفنانين العالميين، والاستعراضات الآسرة، والأنشطة الثقافية الفريدة من نوعها.

وتحيي النجمة الإماراتية بلقيس حفلاً غنائياً ضخماً في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول يوم 2 ديسمبر، حيث تبدأ الأمسية مع عرض مذهل للألعاب النارية في الساعة 8 مساء، ثم تقدم الفنانة بلقيس حفلها مع باقة من أجمل أغانيها.

وتستضيف سيتي ووك أيضاً حفلين غنائيين، حيث تعتلي النجمة ديانا حداد خشبة المسرح يوم 1 ديسمبر الساعة 8 مساء، لتقدم مجموعة من أروع أغانيها، فيما تحيي الفنانة الإماراتية شما حمدان حفلاً غنائياً رائعاً يوم 2 ديسمبر الساعة 8 مساء.

وتتواصل الفعاليات مع عروض موسم الوصل في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي حتى مايو المقبل. كما تستضيف «دبي أوبرا» المسرحية الكويتية الكوميدية الشهيرة «عيال إبليس» يومي 1 و2 ديسمبر.

20 موقعاً

وتحتضن دبي عروضاً ومسيرات ثقافية في أكثر من 20 موقعاً مختلفاً، حيث يمكن للسكان والزوار عيش الأجواء الإماراتية الأصيلة، بدءاً من عروض العيالة، والحربية، واليولة، والليوة، وصولاً إلى الحرف اليدوية، وسرد القصص التراثية.

وتعود احتفالات حتا هذا العام بمجموعة أفضل من الفعاليات التي تشمل عروض الألعاب النارية، والفقرات الشعبية، وإضاءة الشوارع، ما يعكس أروع صور احتفالات عيد الاتحاد على مستوى دولة الإمارات.

ويمكن للزوار الاستمتاع بعرض للألعاب النارية يضيء جبال حتا الخلابة في تمام الساعة 8 مساء، محاطاً بمجموعة من الإطلالات الطبيعية الخلابة، وروح المجتمع النابضة بالحياة في هذه الوجهة الرائعة.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض عيد الاتحاد الحصرية على جميع العلامات التجارية الرائدة من 1 حتى 3 ديسمبر، ما يشكل فرصة مثالية لتجديد محتويات خزانة الملابس، أو العثور على الهدايا المثالية، أو الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة قبل حلول موسم الأعياد.

وتتحول مراكز التسوق في دبي إلى وجهات احتفالية مميزة مع زينة مبهرة، وفعاليات ترفيهية مناسبة لجميع أفراد العائلة، وتجارب مجانية من 1 حتى 3 ديسمبر.

وسيحصل المتسوقون في دبي فستيفال سيتي مول على نقاط مضاعفة مع BLUE من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، عند إنفاق مبالغ تتراوح بين 1000 و10000 درهم في متاجر الملابس، ومسح إيصالاتهم ضوئياً عبر تطبيق BLUE.

كما سيتمكن زوار مركز التسوق الشهير من الاستمتاع بسوق المأكولات المميز في «ذا باي باي سوشيال»، والذي يضم أكشاك ألعاب الكرنفال، ومحطات للرماية ورمي الفؤوس، وفعاليات ثقافية، وأمسيات كوميدية، وورش عمل متخصصة، ومنشآت فنية تفاعلية، ومجموعة متنوعة من أشهر الأطباق.

ويحتفل سيتي سنتر مردف بعيد الاتحاد الـ54 على مدى أسبوع كامل من 28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، وذلك من خلال عرض حي للمواهب والإبداعات والثقافة الإماراتية، كما يحتضن المركز مجموعة من عروض الأزياء وورش العمل التفاعلية والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، داعياً الزوار إلى الاستمتاع بالتراث الإماراتي الأصيل.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التفاعلية مثل تصميم حقائب اليد، وعروض صناعة الفخار الحية، والعروض الثقافية اليومية، إلى جانب ورش عمل إبداعية مثل «صناعة الفخار يدوياً»، و«تشكيل الخرز»، و«الخيوط التقليدية»، و«نسيج التراث».

ويسلط ابن بطوطة مول الضوء على ثقافة دولة الإمارات من خلال الفن، والشعر، والموسيقى من 1 حتى 3 ديسمبر، تحت شعار «التعبير بالفن»، حيث يضم مركز التسوق مناطق رقمية تفاعلية، وعروضاً حية، وورش عمل عائلية تقدم تجارب إبداعية مليئة بالألوان لجميع الأعمار.

وتقدم فنادق ومعالم دبي الرائدة تجارب لا تفوت، وعروضاً حصرية تجعل من عيد الاتحاد الـ54 مناسبة مميزة لجميع أفراد العائلة. وتشمل التجارب عروضاً تراثية وثقافية وأنشطة عائلية ممتعة، بالإضافة إلى تخفيضات خاصة وتجارب ترفيهية متنوعة تتيح للزوار صنع أروع الذكريات في مختلف أنحاء المدينة.

ويضيء برواز دبي بألوان علم الإمارات، ويستضيف عروضاً ثقافية وتراثية يومي 2 و3 ديسمبر، فيما تستقبل مدينة الطفل الزوار الصغار للمشاركة في الحرف اليدوية التقليدية، وورش المسرح، وتجارب الطهي يومي 2 و3 ديسمبر.

كما تستضيف حديقة مشرف عروض الموسيقى العسكرية وأخرى للفروسية يومي 2 و3 ديسمبر، وتقدم القرية العالمية عطلة نهاية أسبوع حافلة بالأنشطة الترفيهية الاستثنائية، حيث تحتضن 10 مجسمات فنية وثقافية مبتكرة من 25 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.

بالإضافة إلى عروض فنية حية، وحفل غنائي مميز للفنان خالد محمد يوم 1 ديسمبر، وعرض أوبريت ضخم بعنوان «من الصحراء إلى النجوم» يقدم مرتين يومياً على المسرح الرئيسي للقرية العالمية من 1 حتى 3 ديسمبر، إلى جانب عروض الألعاب النارية اليومية وعروض طائرات الدرون خلال الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر.

وتقدم فنادق دبي باقات إقامة مميزة، وديكورات تحمل طابع عيد الاتحاد، وعروضاً ترويجية مناسبة للعائلات لإضفاء لمسة مميزة على عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، وتشمل الفنادق المشاركة في العروض فنادق «دلتا باي ماريوت» في جميرا بيتش.

و«فور بوينتس باي شيراتون» في شارع الشيخ زايد، و«فور بوينتس باي شيراتون» في بر دبي، و«أنداز دبي النخلة»، و«جراند حياة دبي»، وفندق وأجنحة «أفاني+ بالم فيو دبي»، و«سوفيتل دبي»، و«بانيان تري دبي»، وفندق «جيه إيه أوشن فيو»، وفندق «رينيسانس»، وغيرها الكثير.

فعاليات اللياقة البدنية

تسلط احتفالات عيد الاتحاد في دبي، هذا العام، الضوء على أنشطة اللياقة البدنية والعناية بالصحة التي تناسب جميع الأعمار، فيما يستضيف الموسم الأول من «بيسبول يونايتد الإمارات» مجموعة من المواهب العالمية والمواجهات القوية في ملعب «ذا سيفنز» من 14 نوفمبر حتى 14 ديسمبر.

كما تنطلق بطولة كأس السير ونستون تشرشل في منتجع ونادي الحبتور للبولو خلال الفترة من 3 حتى 6 ديسمبر في إطار موسم رياضة البولو في دبي. وسيحظى عشاق السيارات بفرصة فريدة لمشاهدة عودة تجربة 1000Miglia Experience، أحد أشهر مسيرات السيارات الكلاسيكية في العالم، حيث تنطلق أكثر من 120 سيارة كلاسيكية عبر أشهر وجهات ومعالم دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.

تجارب المأكولات

يتألق مشهد المأكولات النابض بالحياة في دبي خلال عيد الاتحاد مع مبادرة «برغر دبي»، التي تحتفي بتجارب الطهي في مختلف أنحاء المدينة، حيث تقدم مطاعم برغر مختارة في جميع أنحاء المدينة شطائر برغر حصرية بإصدار محدود، مستوحاة من المكونات والنكهات الإماراتية المحبوبة، ما يضفي لمسة إبداعية على هذه الوجبة المفضلة لدى الكثير من سكان المدينة وزوارها، ويشارك في هذه المبادرة المميزة مجموعة من أفضل المطاعم والمقاهي في دبي.

الأنشطة الفنية

تستضيف دبي مسابقة فنية لطلبة المدارس بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية من 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، وذلك بمشاركة شخصية مدهش المحبوبة لدى الجميع، حيث تدعو المسابقة المدارس للاحتفال بعيد الاتحاد من خلال الفن والابتكار ورواية القصص.

وتحت شعار «فخورون بانتمائنا، نحتفل باتحادنا، وتراثنا، ومستقبلنا»، ستحظى المدارس بفرصة تقديم مشاركات متنوعة، من الأعمال الفنية، والجداريات الجماعية، ومقاطع الفيديو القصيرة، إلى الشعر، والمقالات، والعروض الفنية الشفهية التي جرى إعدادها خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة.

وينبغي للطلبة ابتكار جميع المشاركات داخل حرم المدرسة وتقديمها عبر الإنترنت من خلال حساب المدرسة الرسمي على إنستغرام باستخدام وسم EidAlEtihadJoy#.

وتقام احتفالات عيد الاتحاد 2025 بدعم من الراعي الرئيسي بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني.

ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، بلوواترز، ابن بطوطة مول، ند الشبا مول، نخلة جميرا مول، ذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، مول الإمارات)، وميركس للاستثمار (سيتي ووك، ذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.