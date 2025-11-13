200 عمل فني في «ليالي الفن» تحتفي بالثقافة والابتكار

تنطلق اليوم النسخة العشرون من أمسيات «ليالي الفن»، في مركز دبي المالي العالمي، وتستمر حتى 16 نوفمبر الحالي، بمشاركةٍ واسعة، تضم أكثر من 200 عمل فني، و150 فناناً من 100 دولة.

وتجمع هذه الأمسيات رواد الفكر والمجتمع، من خلال تجارب فنية غامرة وفنون عامة وحوارات ملهمة، تحتفي بالفن والثقافة والإبداع تحت سماء دبي، ما يؤكد على الدور الريادي للمركز في إثراء المشهد الفني والثقافي في الإمارة.

وتشهد الأمسيات انطلاق تجربة معرض «فضاء» الغامرة، التي ابتكرتها شركة «إليفيجن» المتخصصة في التجارب الرقمية التفاعلية، بالتعاون مع «كانفاس» للوسائط الفنية، وتحت إشراف المستشارة الفنية أستريد ليسويس. ويحول هذا المعرض منطقة «جيت فيلج» إلى عالمٍ أخّاذٍ، تتداخل فيه عناصر الضوء والحركة، في أول تجربة من نوعها في هذا المجال.

وتجمع مجموعة «فينيكس» للفنون خلال الفعالية عشرين فناناً موهوباً، لإبداع لوحات حية، في تكريمٍ رمزي لعشر سنوات من الإبداع في مركز دبي المالي العالمي. كما يتضمن الحدث تقديم مزيدٍ من الأعمال الفنية الحية، التي تُبهج الجمهور، من بينها عرضٌ فني حيّ، تؤديه الفنانة نور بازرباشي على أحد الجدران ضمن المعرض الفني.

وتستضيف أمسيات «ليالي الفن» خمسة عروض رقمية آسرة، من بينها العرض الأول في دولة الإمارات لعمل «ناوديوس: للفنان تيم كريستي، بالتعاون مع وكالة «ذا غريد»، وهو عمل يأخذ الزوار في رحلة حسية متكاملة من المؤثرات البصرية والصوتية، والمحتوى السردي، لتُعيد رسم حدود الفن الرقمي وآفاقه في المنطقة.

ويستضيف هذا العرض الرقمي سلسلة من الجلسات النقاشية، تنظمها دار «كريستيز»، ومنصة «زي آرتس» للفنون، بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم علياء الزرعوني الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، والفنانة الإماراتية عزة القبيسي، ونتاليا المنصور سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى دولة الإمارات، وإيتزيار سالجادو المدير العام ومديرة العمليات في دار «كريستيز» في الشرق الأوسط، وزهيرة موثي رئيسة ومؤسسة منصة «زي آرتس» للفنون ومعرض «الفن يربط النساء».

ويواصل الحدث دعمه للمواهب الناشئة، عبر توجيه دعوة مفتوحة لتقديم الأعمال الفنية، والتي تخضع لتقييم لجنة التحكيم الفنية المتخصصة في مركز دبي المالي العالمي.

وإلى جانب مشاركة الفنانين الإقليميين والعالميين، تُبرز أمسيات «ليالي الفن»، أعمالاً لمجموعة من المواهب الإماراتية، من بينهم فايزة محمد حسن، وفارس الكعبي، وهدى الريس، ونورا العلي، وسلامة المزروعي، والدكتورة سعاد الشامسي. كما تشارك صالات عرض فنية مقيمة، من أبرزها معرض بيروتين، الذي يعرض عملاً للفنان دانيال أرشام، ومعرض أوبرا، الذي يقدّم أعمالاً للفنان دانيال هورد.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع طوال الأمسيات الأربع بالعديد من العروض الفنية الحية، وورش العمل العائلية، والفعاليات الموسيقية، حيث تتحول منطقة «جيت فيليج» في مركز دبي المالي العالمي مجدداً، إلى وجهة ثقافية تنبض بالحياة والإبداع.

تُقام النسخة العشرون من أمسيات «ليالي الفن»، بدعم من دار «كريستيز»، ودبي للثقافة، ومعرض «الفن يربط النساء»، و«إليفيجن»، و«كانفاس»، وبمشاركة شريك الضيافة «جايا». ومن خلال مبادرات رائدة مثل مسار المنحوتات في مركز دبي المالي العالمي، والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية، إلى جانب دعمه المستمر للمواهب المحلية، يرسّخ المركز مكانته قوة ثقافية مؤثرة، تجمع بين الفن والأعمال والابتكار.