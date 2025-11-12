175 مليون دولار غرامة على مؤثرة تيكتوك لتدميرها علاقة مديرها بزوجته

سيتعين على امرأة من كارولينا الشمالية دفع 175 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة محلفين أنها مسؤولة عن تدمير علاقة زوجين من دورهام.

واتهمت الدعوى المرفوعة في محكمة مقاطعة دورهام المؤثرة بريناي كينارد التي لديها ما يقرب من 3 ملايين متابع على تيك توك و 274 ألف متابع على إنستغرام بالتلاعب بمديرها تيم مونتاج .

وقالت روبونيتا جونز محامية أكيرا إن زوجة تيم مونتاج السابقة حصلت على العدالة بعد خسارة زوجها ووالد أطفالها، وذكرت قناة دبليو آر إيه إل أن هيئة المحلفين وجدت كينارد مسؤولة عن شحن مونتاج عاطفياً ضد زوجته من خلال المحادثات وتنفير المودة بين الزوجين، وهو ما يعاق عليه قانون تنفير المودة في كارولينا.

أكيرا مونتاج التي رفعت الدعوى إلى المحكمة المدنية تزوجت تيم مونتاج في 20 أكتوبر 2018 وفقاً للدعوى القضائية، زعمت أكيرا أن العلاقة سببت لها ضائقة نفسية وضررًا بصحتها وحرمت أطفالها من أسرة ذات والدين.

وانتقدت المتهمة كينارد الحكم قائلة إن أكيرا مونتاج كانت تعلم أن زواجها انتهى.