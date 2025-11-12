أنغام تحيي حفلاً على مدرج خورفكان السبت المقبل

يترقّب جمهور مدرّج خورفكان، عشّاق الموسيقى والطرب الأصيل، السبت المقبل، أمسية فنية مميزة تحييها النجمة أنغام، لتفتتح بها موسم «هلا خورفكان» وتُطرب الحضور بصوتها العذب.

ومن المنتظر أن تقدم الفنانة أنغام خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية التي أحبها الجمهور العربي على امتداد مسيرتها الفنية، إلى جانب مختارات من أحدث أعمالها التي تجمع بين الأصالة والتجديد.

على امتداد مسيرتها الغنائية الحافلة، استطاعت الفنانة أنغام أن تجمع بين الأصالة والتجديد في أعمالها، لتصنع هوية موسيقية خاصة بها، حصدت بها إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.

وتحظى الفنانة بشعبية عربية واسعة لما تمتلكه من قدرات صوتية فريدة وإحساس فني عالٍ، جعلها من أهم الأصوات النسائية في المشهد الغنائي العربي الحديث.

ويواصل مدرج خورفكان ضمن موسمه الحالي برنامجه الحافل بنخبة من كبار مشاهير الفن والموسيقى لتقديم أمسيات متميزة تلبي رغبات الجمهور.