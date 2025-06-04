حملة «دبي جاهزة للمفاجآت» تستهل فعالياتها بفيلم ترويجي

أعلنت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن انطلاق حملتها الجديدة (Dubai, Ready For a Surprise)، بمشاركة لاعب الكريكت المميز فيرات كوهلي، والممثلة ورائدة الأعمال الشهيرة أنوشكا شارما.

ويتمتع فيرات وأنوشكا بروابط قوية مع دبي، لا سيما أنهما زارا الإمارة في مناسبات عديدة خلال السنوات الماضية، ما ألهمهما للتعاون للمرة الأولى في الترويج لدبي كوجهة سياحية استثنائية.

وتضم المرحلة الأولى من الشراكة تصوير فيلم ترويجي قصير يسلط الضوء على دبي بوصفها الوجهة المثالية لجميع المسافرين، حيث يشهد فيرات وأنوشكا سلسلة من المفاجآت المشوقة أثناء استكشافهما للتجارب المتنوعة التي يمكن القيام بها في المدينة. وينتهي الفيلم عند مشهد مشوق يحفز المشاهدين على استكشاف المزيد من التجارب الفريدة في المدينة.

ويزخر الفيلم بالألوان الزاهية والحيوية والأنشطة الثقافية، ليعكس الأجواء التي تتميز بها دبي، وما يمكن أن تقدمه من تجارب مأكولات شهية، ومغامرات مشوقة، إلى جانب التنوع الثقافي والألحان الموسيقية المميزة.

ويصور الفيلم دبي من منظور جديد يختلف عن المعالم والتجارب الشهيرة المرتبطة بالأذهان، ما يشجع المسافرين، سواء من الزوار لأول مرة، أو ممن زاروها سابقاً، على المجيء واستكشاف الإمارة، وقضاء تجارب لا تُنسى فيها.

وتبدأ أحداث قصة الفيلم عندما يقرر فيرات التخطيط لرحلة فريدة يهديها خصيصاً لأنوشكا من أجل قضاء لحظات استثنائية، في رغبة منه لمشاركتها جانباً جديداً من دبي يلائم شخصيتها وأجواءها ويلبي تطلعاتها. ويختار فيرات مجموعة من التجارب التي تتمناها أنوشكا بما يعزز ارتباطهما بدبي.

ويعكس الفيلم الحب الكبير الذي يكّنه النجمان لدبي من خلال اللحظات المرحة والممتعة والمضحكة التي تجمعهما بينما يجوبان مختلف مناطق الإمارة، ويستمتعان معاً بالتجارب الجديدة التي تعكس طابع دبي المميز بطريقة مختلفة وغير تقليدية.

ويسلط الفيلم الترويجي الضوء على جوانب جديدة من الحياة في الإمارة، مثل الاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة للمدينة من أول وأعلى مسبح بانورامي 360 في العالم (أورا سكاي بول)، أو ممارسة التزلج الهوائي على الشواطئ الخلابة، ما يوفر تجارب فريدة ومبتكرة حتى لزوار دبي الدائمين مثل فيرات وأنوشكا.

قيمة وهدف

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «اختيار التعاون مع فيرات كوهلي وأنوشكا شارما في الترويج لدبي ضمن هذا الفيلم جاء متوافقاً مع شهرتهما الشعبية الواسعة، وحبهما الحقيقي للمدينة.

وتسلط الحملة الضوء على التنوع الكبير في العروض التي تقدمها الإمارة باستمرار، كما تؤكد التزامنا المتواصل بتقديم تجارب جديدة للزوار الجدد أو الدائمين، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. وتعد الهند واحدة من أبرز الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار لدبي، وتسهم مثل هذه الشراكات في تعزيز الروابط الثقافية، وكذلك تشجيع المسافرين من الهند على زيارة المدينة واستكشاف تجاربها بطرق جديدة ومميزة».

ومن جهته، قال فيرات: «تحظى دبي بمكانة خاصة لدينا أنا وأنوشكا، حيث تتميز بمطاعمها الرائعة وأجوائها الحيوية الفريدة، كما أنهم يقدمون هنا طبق «تشولي باتورا» المفضل لديّ، والذي يقدم بجودة عالية وطعم شهي. ومن المذهل الشعور أنه على الرغم من أن المدينة مألوفة بالنسبة لنا، إلا أنها متجددة ودائماً تقدم كل ما هو جديد.

حيث توفر دبي مختلف أنواع الأنشطة التي تلبي كافة الأذواق، بما فيها المغامرات المشوقة، والاستمتاع بجولة على الكثبان الرملية، وسماع الموسيقى على الشاطئ، وغيرها الكثير. وتتيح لنا هذه الحملة رؤية الإمارة من منظور جديد، ونتطلع ليستمتع الآخرون بأفضل ما يمكن أن تقدمه دبي».

وبدورها، قالت أنوشكا: «تقدم دبي العديد من التجارب والمزايا الجديدة في كل زيارة إليها، إذ تفاجئ الزوار بطرق متعددة سواء كانوا في رحلة عمل أو في مغامرة سياحية مع الأصدقاء. وتتميز الإمارة بأجوائها المريحة وهي مضيافة، كما توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة الجديدة لاستكشافها.

وتتفرد بأسلوبها الذي يلبي مختلف الأذواق والمتطلبات من خلال المغامرات الحماسية والعروض المميزة. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون لنساعد الزوار على استكشاف تجارب جديدة واستثنائية ومخصصة لتتحول دبي التي تأسر القلوب إلى وجهة دائمة لهم».

ويحظى الفيلم الرئيسي للحملة بدعم شامل على وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية، والأنشطة الترويجية الأخرى.