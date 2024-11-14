إبداعات أمين بودشارت الموسيقية تتألق في دبي أوبرا



أحيا النجم المغربي المايسترو أمين بودشارت وفرقته الموسيقية حفلاً فنياً مؤخراً على مسرح دبي أوبرا، وذلك بحضور أحمد التازي سفير المملكة المغربية لدى الإمارات العربية المتحدة وعديد من الشخصيات المهمة والإعلامية، إضافة إلى جمهور كبير من مختلف الجنسيات.

شمل الحفل فقرات جديدة اتسمت بالإبداع والتجديد حيث قدم الموسيقار المغربي لوحات فنية واستعراضية كبرى شملت آلات موسيقية تراثية ورقصات استعراضية مبتكرة على أنغام معزوفات خاصة من تأليف بودتشارت نفسه، جمع فيها مزيجاً فريداً بين عدة أنواع موسيقية مغربية وعربية ممزوجة مع أنواع موسيقية عالمية كالجاز والريغي، والتي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور.

كما قدم المايسترو أمين بودشارت مجموعة كبيرة من أجمل الأغاني العربية الشهيرة لأكبر المطربين والمطربات كأم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وفيروز، كما أضاف بودتشارت إلى حفله المميز في أوبرا دبي أغاني أجنبية عالمية شاركه الجمهور في غنائها أيضاً.

وقدم بودشارت الشكر والامتنان للجمهور وعزف لهم مقاطع من الأغاني الشعبية في لفتة طيبة منه.

جدير بالذكر أن بودتشارت قد لاقى نجاحات غير مسبوقة في مهرجان قرطاج الدولي وجولته الأوروبية الأخيرة، التي شملت باريس، بروكسل، أمستردام، جنيف، ولندن، إضافة لحفل دبي ليقدم سلسلة من العروض الفنية التي تمزج بين الموسيقى العربية، المغربية والغربية، في تجربة موسيقية تصل بين القديم والحديث بطريقة مبتكرة مميزة.