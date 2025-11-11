دبي تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54 بفعاليات ثقافية وفنية مميزة

تستعد دبي لتتوشح بألوان علم الإمارات احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 54 مع ثلاثة أيام لا تُنسى تجسد الوحدة والتلاحم والفخر الوطني من 1 وحتى 3 ديسمبر.

وتقدم هذه الاحتفالات، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تجارب استثنائية في مجالات الثقافة، والتراث، وفنون الطهي، والضيافة، والفعاليات الترفيهية والحية، إلى جانب فعاليات جديدة ومميزة سيتم الإعلان عنها قريباً.

ويشمل جدول الفعاليات الذي سيتم الإعلان عنه بالكامل في الأسابيع المقبلة، حفلاً موسيقياً تحييه النجمة الإماراتية بلقيس في فستيفال باي، بدبي فستيفال سيتي مول يوم 2 ديسمبر، لتقدم باقة من أجمل الأغاني مع إطلالات رائعة على المشهد البانورامي لمدينة دبي.

وتبدأ الاحتفالات بعرض ألعاب نارية مذهل في تمام الساعة 8 مساءً، لتُضيء سماء المدينة احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 54.

وسيحظى الجمهور بعروض الألعاب النارية، والمسيرات التراثية، والعروض الثقافية، والاحتفالات العائلية، والمأكولات المتنوعة، وغيرها الكثير من التجارب الجديدة كلياً التي ستُقام في أبرز الوجهات على مستوى دبي خلال عيد الاتحاد.

وتُقام احتفالات عيد الاتحاد 2025 بدعم من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني.

وبنك دبي التجاري، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، بلوواترز، ابن بطوطة مول، ند الشبا مول، نخلة جميرا مول، ذا اوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، مول الإمارات)، وميركس للاستثمار (سيتي ووك، ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.