أوزبكستان تخضع وسائل الإعلام والأغاني والأفلام لـ«مراجعة أخلاقية»

تبدأ السلطات في أوزبكستان قريبا اعتماد "مراجعة أخلاقية" لمحتوى وسائل الإعلام والأغاني والأفلام قبل نشرها، على ما أعلنت وكالة أنباء رسمية أوزبكية .

ونقلت وكالة أنباء "خبر" الرسمية، ما ورد في تقرير صادر عن هيئات حكومية عدة عن "أهمية كبيرة لمنع نشر محتوى إعلامي يضر بتربية الشباب وعقليتنا الوطنية".

وتابعت الوكالة "سيتم اعتماد تدقيق أخلاقي على القنوات التلفزيونية والإذاعية وشبكات التواصل الاجتماعي والمسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة والأفلام والأغاني والكليبات".

وأشار التقرير إلى ضرورة "تحليل مدى توافق" المحتوى المعني مع قيم أوزبكستان، وهي جمهورية سوفياتية علمانية سابقة يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين.

ولفت التقرير إلى "تدابير ستُتخذ لمنع نشر محتوى إعلامي يهدد تربية الشباب والعقلية الوطنية"، في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.وأوضحت "خبر" أنّ هذا القرار اتخذه كل من وزارة الثقافة، ومركز الروحانيات والتعليم، وجمعية الإعلام الأوزبكي، ووكالة تشرف على "توحيد السياسة الإعلامية للدولة"، وهي هيئة مشتركة ترئسها إحدى بنات الرئيس شوكت ميرزيوييف.وكانت السلطات حاكمت فنانين أوزبكيين في تهم أبرزها ارتداء نساء "ملابس غير مناسبة".

وينص مشروع قانون على ضرورة أن تتحقق السلطات من إطلالة كل فنان على المسرح.