دبي تحتضن الخميس أمسية باليه عالمية لروبيرتو بوليه

تستضيف «دبي أوبرا» الخميس المقبل، العرض الأول في الإمارات لروبيرتو بوليه وأصدقائه، حيث سيقدمون أمسية باليه عالمية.

وللمرة الأولى في دولة الإمارات، سيحظى الجمهور بفرصة فريدة لمشاهدة روبيرتو بوليه، أحد أشهر نجوم الباليه في العالم، كما يشاركه الأمسية نخبة من ألمع نجوم الرقص العالمي، في عرض يجمع بين الفن والإبداع والأناقة والابتكار.

يذكر أن روبيرتو بوليه، الإيطالي المولد، هو الراقص الرئيس في فرقة أمريكان باليه ثياتر في نيويورك، وأول راقص إيطالي يحمل لقب «إيتوال» في تياترو لا سكالا في ميلانو.

وقد شارك كفنان ضيف مع أعرق فرق الباليه في العالم، وبات رمزاً فنياً عالمياً، وسفيراً ثقافياً للباليه المعاصر، بفضل مسيرته المميزة ورؤيته الإبداعية.

وتتضمن الأمسية مجموعة من الفنانين الدوليين المميزين، من بينهم سولستات، وأبطال رئيسيون مثل نيكوليتا ماني، ونجمة دار الأوبرا «تياترو ألا سكالا»، وتون لو باخ، فنان ضيف دولي، وإيكاترين سورمافا، الراقصة الرئيسة في فرقة باليه دورتموند ألمانيا.

وإلدَر غينوتدينوف، فنان ضيف دولي، وتاتيانا ميلنيك، الراقصة الرئيسة في فرقة الباليه الوطنية المجرية بودابست، وموتومي كيوتا، الراقصة الأولى في الفرقة ذاتها – بودابست، وباختيار أدامجان، الراقص الرئيس في فرقة باليه أستانا – كازاخستان، حيث سيؤدون جميعاً إلى جانب بوليه مجموعة من العروض الفردية والثنائية والجماعية الآسرة.

وقال روبيرتو بوليه: «إن تقديم عرض «روبيرتو بوليه وأصدقاؤه»، للمرة الأولى في دبي أوبرا، هو امتياز وسعادة كبيرة. كل عرض هو لقاء — بين الفنانين والجمهور، بين التقليد والابتكار، بين العاطفة والحركة. ويسعدني أن أشارك هذه الرحلة الفنية مع جمهور دبي، على واحد من أروع المسارح في العالم».

وسيأخذ البرنامج الجمهور في رحلة عبر مدارس مختلفة من فنون الرقص، من الأداء التقني الرفيع، إلى التعبير الجسدي العاطفي، مؤكداً أن فن الباليه لا يزال فناً حياً، يتطور باستمرار، ويتحدث لغة عالمية.

وقال الدكتور باولو بيتروتشيلّي مدير «دبي أوبرا»: «نحن في «دبي أوبرا» فخورون باستضافة «روبيرتو بوليه وأصدقاؤه»، لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الحدث ليس مجرد مناسبة فنية استثنائية، بل هو أيضاً تجسيد للتبادل الثقافي بين إيطاليا والإمارات.

فمن خلال اللغة العالمية للرقص، نحتفي بالإبداع والتفوق، والقيم المشتركة التي تجمع بين بلدينا. ونتوجه بخالص الشكر لشركة مابي وسفارة إيطاليا، على دعمهما الذي جعل من هذا العمل الثقافي الرفيع حقيقة».

يحظى هذا الحدث أيضاً بدعم سفارة جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز المبادلات الثقافية بين البلدين. وقال لورينزو فانارا سفير إيطاليا لدى الدولة:

«إن العلاقة المتميزة بين إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تنعكس أيضاً في الفعاليات الثقافية ذات الأهمية الاستثنائية كهذه. ويسرّ السفارة الإيطالية أن تسهم، بالتعاون مع شركة مابي و«دبي أوبرا»، في تنظيم هذا العرض الفني المرموق، الذي يعزز الروابط بين أرقى أشكال فن الباليه الإيطالي والجمهور الإماراتي».