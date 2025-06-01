دبي في يونيو.. حفلات فنية وعروض استثنائية مبهجة

تواصل دبي فعالياتها الترفيهية خلال شهر يونيو الجاري، حيث تستضيف حفلات يحييها كوكبة من نجوم الفن العربي والعالمي، وعروضاً استثنائية، تقام في مختلف وجهات الإمارة وصروحها، التي اعتادت على إبهار الجمهور بتجارب جديدة عنوانها البهجة والإبداع.

وتستضيف دبي عرض «شارميلا دانس إكسترا فاغنزا» اليوم، وذلك على مسرح زعبيل في جميرا. ويقدم العرض الراقص النابض بالحيوية والإيقاع، مجموعة من الفنانين الموهوبين من «مركز شارميلا للرقص»، حيث يؤدون رقصات متعدّدة الأساليب وغنيّة بالأزياء والألوان وفنون الإضاءة.

باقة من الأغاني

ويحيي الفنان محمد عبده حفلاً فنياً في دبي 7 يونيو الجاري في «كوكا كولا أرينا». واستحقّ محمد عبده بجدارة لقب «فنان العرب»، بفضل تاريخه الغنائيّ الحافل بالنجاحات التي حقّقتها حفلاته في جميع أنحاء العالم.

وبدأ محمد عبده مسيرته الفنيّة منذ 60 عاماً، قدّم خلالها المئات من أجمل الأغنيات وأروع الألحان التي تصدّرت ولا تزال المراتب الأولى في العالم العربي.

وسيقدم محمد عبده خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه منها «بنت النور» و«جاني كلام» و«هذا صديقي» وغيرها الكثير.

موسيقى عالمية

وتستضيف دبي حفلاً فنياً لعازف الغيتار العالمي لجيسي كوك 13 يونيو، على مسرح زعبيل في جميرا.

ويشارك في هذا الحفل عازف الكمان والماندول المتميّز «فتحي ناجم» وعازف الغيتار باس «دان مينشوم» وعازف الغيتار «مات سيليك». وبعد جولته الأوروبية الأخيرة التي حفلت بالعروض الناجحة في لندن وميونيخ وفيينا، يحضر «كوك» إلى دبي ليبهر الحضور بأسلوبه المميز الذي يجمع بين موسيقى «الفلامنكو» و«الجاز» وأنواع الموسيقى العالمية، مع الإشارة إلى أنّ أكثر من مليوني أسطوانة بيعت لهذا الفنان، مع 650 مليون استماع، و130 مليون مشاهدة على قناة «يوتيوب»، مواصلاً مسيرته الفنية وتقديم أروع العروض حول العالم.

حفلات «كاندل لايت»

وتحتضن دبي حفلات «كاندل لايت»، 7 يونيو، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أروع عروض الموسيقى الكلاسيكية. وتقدّم السلسلة الفنية المميّزة أشهر الأعمال الموسيقية بلمسةٍ عصرية، في أمسياتٍ تستضيفها أجمل القاعات في المدينة.

وسيحظى الحضور بعروضٌ موسيقية مختارة بعناية لترضي مختلف الأذواق الفنية، من تحياتٍ لمشاهير مثل فرقة «كولد بلاي» والنجمة «أديل»، إلى أعمالٍ كلاسيكية خالدة لمؤلفين موسيقيين مثل «فيفالدي» و«موزارت»، فيما تأتي مئات الشموع المضاءة على المسرح لتضفي المزيد من الروعة على أجواء هذه الحفلات.

«ملك الرومانسية»

ويحيي الفنان وائل كفوري حفلاً فنياً على مسرح «دبي أوبرا» في 22 يونيو، حيث سيستمتع الحضور بصوت هذا النجم اللبناني الملقّب بـ«ملك الرومانسية».

وسيقدم الفنان خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة، مثل «البنت الحلوة» و«عمري كلو» و«لو حبنا غلطة» و«قلبي مشتاق» والكثير غيرها من الأغنيات التي حقّقت شهرته عالمياً، ونالت إعجاب الجماهير في العالم العربي.

تجدر الإشارة، إلى أن مسيرة وائل كفوري في عالم الفنّ تمتدّ إلى أكثر من 25 عاماً حفلت بالإبداع وأطلق خلالها مئات الأغنيات الناجحة، مثل «أنا رايح» من ألبومه الشهير «شباك الحب».

ويقام في دبي العرض الكوميدي «بينوي ميكستيب كوميدي»، 29 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. وسيحظى الجمهور في هذا العرض بأمسية مليئة بالضحك والطرائف والمواقف المرحة لنجوم كوميديا فلبينيون مشاهير.ويجمع بين الكوميديا الارتجالية والمشاهد الساخرة، ويحتفي بسرعة البديهة الفلبينية، وبتجارب الحياة المشتركة من خلال الضحك.