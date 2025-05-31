إبداعات إيطالية فاخرة تخطف الأنظار في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

كشف الجناح الإيطالي المشارك في فعاليات النسخة الـ55 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن مجموعة نادرة من قطع الألماس والمجوهرات المصنوعة يدوياً والتي تم تصميمها من قبل نخبة من أشهر المصممين الايطاليين خصيصا لتعرض للمرة الأولى في الشارقة.

وتضمنت هذه التصاميم الفريدة مجوهرات فاخرة مرصعة بأحجار كريمة نادرة مثل الماس النقي والياقوت الأزرق والزمرد، إلى جانب قطع فنية من الذهب عيار 18 قيراطاً والماس الطبيعي عالي الجودة، غالبا بإصدارات محدودة لا تتجاوز قطعتين لكل تصميم.

وشهد الجناح الإيطالي هذا العام مشاركة قياسية لنحو 50 علامة تجارية، بزيادة 15% عن الدورة الماضية، مما جعل إيطاليا صاحبة أكبر حضور دولي في المعرض.

وتأتي هذه المشاركة اللافتة، التي امتدت على مساحة تجاوزت 700 متر مربع بنمو 15%، في وقت عززت فيه إيطاليا مكانتها كثالث أكبر مصدّر للمجوهرات عالمياً وأكبر مصدّر أوروبي إلى دولة الإمارات، حيث تجاوزت قيمة صادراتها إلى الدولة 1.22 مليار يورو في عام 2024، وسجلت في فبراير 2025 وحده صادرات بقيمة 238 مليون يورو بزيادة 24% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وزار سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة يرافقه عدد من أعضاء ومسؤولي الغرفة الجناح الإيطالي، حيث أشاد بعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة الإمارات بالجمهورية الإيطالية.

وأشار العويس إلى أن المشاركة المتنامية للشركات الإيطالية في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات تأتي في ظل المكانة الرائدة للمعرض كواحد من أهم الأحداث المتخصصة بقطاع الذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة ونتيجة للنجاحات التي يحققها العارضون الايطاليون خلال مشاركتهم والتي من أبرزها تعزيز نسبة مبيعاتهم لا سيما أن منتجات الذهب والمجوهرات الإيطالية تتميز بجودتها العالية وتعد خياراً للعديد من المستهلكين على مستوى الدولة والمنطقة، مؤكدا أن غرفة الشارقة تحرص سنوياً ومن خلال منصة "صاغة الإمارات" على تنظيم زيارات إلى أهم معارض الذهب والمجوهرات في إيطاليا وهو ما ساهم في تعزيز الشراكات والتعاون وشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع المهم.

من جانبهم، أوضح القائمون على الجناح الإيطالي أن المشاركة المتميزة تعكس الثقة المتزايدة في أهمية المعرض ومكانة السوق الإماراتية كوجهة إستراتيجية، فيما أكد العارضون أن جميع القطع صُممت وصُنعت خصيصًا لهذه الدورة، وأنهم يحرصون على تقديم إبداعات حصرية تجمع بين إرث الصياغة الإيطالية العريقة وابتكارات التصميم المعاصر، منفذة بتقنيات حرفية متوارثة يدوياً، لتلبية تطلعات الذوق الرفيع للعملاء الباحثين عن الفرادة والرقي.