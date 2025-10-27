محمد رمضان يفتتح حفلات القرية العالمية

احتضنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أولى حفلات الموسم الـ30 مع النجم المصري محمد رمضان، الذي قدّم عرضاً مبهراً على المسرح الرئيسي وسط أجواء مفعمة بالطاقة والحماس، ليشعل شغف الجماهير ويفتتح سلسلة الحفلات الغنائية المنتظرة لهذا الموسم.

ويُعد محمد رمضان من أبرز نجوم الغناء والتمثيل في العالم العربي، حيث يشتهر بمزيجه الفريد الذي يجمع بين الموسيقى العربية الأصيلة وإيقاعات الهيب هوب العصرية، مقدماً أداءً لافتاً استمتع به الآلاف من الضيوف الذين تفاعلوا معه منذ اللحظة الأولى حتى نهاية الحفل، مرددين كلمات أشهر أغانيه التي تصدرت القوائم الموسيقية مثل «نمبر وان» و«مافيا».

وأُقيم الحفل على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، وهو من إنتاج روتانا وبالشراكة مع الإذاعة الرسمية العربية 99 إف إم، حيث قدم الفنان أداءً مبهراً أكد مكانته كأحد أبرز نجوم الحفلات الغنائية في المنطقة.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الحفلات الموسيقية للموسم الـ30 للقرية العالمية، والتي ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين، في إطار برنامج يضم أكثر من 40,500 من العروض والفعاليات، لترسخ القرية العالمية مكانتها وجهة استثنائية في عالم الترفيه والثقافة، تحت شعار «عالم أكثر روعة».