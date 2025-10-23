دبي أوبرا تستضيف العرض العالمي «غريس ذا ميوزيكال»

تستضيف دبي أوبرا، المسرحية الموسيقية الشهيرة (Grease The Musical) «غريس ذا ميوزيكال» من «ويست إند»، وذلك في أول عرض لها بالمنطقة، إذ يُعرض العمل بدءاً من يوم غد (24 أكتوبر) وإلى غاية 2 نوفمبر 2025، مقدماً للجمهور تجربة مشاهدة غنية تحفل بعرض استثنائي مليء بالطاقة والسحر الموسيقي سيعيد إحياء أشهر قصة غنائية مدرسية على خشبة المسرح.

يقود أدوار البطولة في المسرحية، كريستوفر فولي بدور داني، أميليا كولفار بدور ساندي، آفا ماي ووترز بدور ريزو، إيدن سمارت بدور كينيكي، ومايكل دين-ويلسون بدور روجر.

كما ينضم إليهم في أداء العمل كل من، إدوارد تيرنر (سوني)، إليوت بيكر-كوستيلو (دودي)، رايتشل ألسوب (باتي)، ديزي مورتيـمر (فرنشـي)، ليلى آرمسترونغ-هايغز (جان)، إيرين كورفيلد (مارتـي)، وإليوت كوبلاند (يوجين). ويجتمع هذا الطاقم الشاب الموهوب ليضفي سحراً وكيمياء تشويق جديدة على القصة الخالدة التي أسرَت أجيالاً متعاقبة.

كذلك يشارك نجوم من «ويست إند»، في العرض، وهم، لورا تايرر (ميس لينش)، كريغ بيري (فينس فونتين/الشرطي مايالي)، ودارسي جيمس (تين أنجل/جوني كازينو)، ليضيفوا خبرة وعمقاً إضافياً لهذا الإنتاج الكبير.

وقال باولو بيتروتشيللي، مدير أوبرا دبي: «إن العمل ليس مجرد مسرحية موسيقية، إنه ظاهرة ثقافية فريدة شيقة. ونحن متحمسون لتقديم هذا الطاقم المميز الذي سيعيد إحياء القصة أمام جمهور دبي بطاقة وشغف وإبداع عالمي المستوى. الإعلان عن هذا الطاقم هو البداية المثالية لرحلة العد التنازلي نحو ليلة الافتتاح».

يذكر أنه يُقدّم العرض من أوبرا دبي بالتعاون مع MAC Global وPeople Entertainment Group، وسيضم جميع الأغاني المحبوبة بما فيها (سمر نايتس)، (غريس لايتنين)، (يو ار ذي ون ذات أي وونت).