نجوى كرم تغني في دبي أوبرا باقة من أهم أعمالها

أحيت شمس الأغنية العربية، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلاً مميزاً على مسرح دبي أوبرا، حيث حضره عدد كبير من أفراد الجمهور، إذ حفل بفاعل الحضور والأجواء الفرحة المليئة بالإبداع والنغم، والتي حملت الجمهور على المشاركة والغناء معها في كل أغنية قدمتها طوال مدة الحفل.

غنّت نجوى خلال الحفل مجموعة من أغنياتها منفردة، وقدمت أخرى على شكل ميدلي، إلى جانب الأغاني الطربية والمواويل التي أضافت بعداً فنياً راقياً، ما أشعل المسرح وألهب حماس الجمهور.

ولاقت أغنية «يلعن البعد» أصداء من التفاعل المميز من الجمهور والذي طالبها بإعادتها، فاستجابت نجوى كرم لهذا الحماس وأدتها مرة أخرى في ختام الحفل، ذلك في لحظة مميزة من التفاعل المباشر مع جمهورها، لتسجل وتوثق حفلاً جديداً في دبي بمزيج من الرقي الفني والتفاعل الجماهيري الكبير، مؤكدة بذلك مكانتها بوصفها واحدة من أبرز الأصوات اللبنانية والعربية القادرة على تقديم تجربة موسيقية شاملة وممتعة لكل محبيها من مختلف الأعمار.

وخلال الأمسية الغنائية أعربت نجوى كرم عن محبتها الكبيرة للإمارات، مشيدة بالحضور المتنوع من مختلف الجنسيات العربية الذي يميز حفلاتها دائماً، كما أشادت بتنظيم «مومنتس افانتس» للحفل، الذي أسهم في تقديم تجربة فنية متكاملة وراقية تبقى في الذاكرة الفنية العربية.