القرية العالمية تعلن إتاحة باقات كبار الشخصيات للبيع

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أن باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ 30 متاحة الآن للبيع عبر الموقع الإلكتروني، حيث ستمنح أحد حاملي هذه الباقات فرصة الفوز بالتذكرة الذهبية بقيمة 30 ألف درهم.

وتتيح القرية العالمية لضيوفها مجموعة واسعة من الخيارات، مع طرح فئات متنوعة من باقات كبار الشخصيات، وباقات «ميجا»، حيث تضم كل باقة مجموعة فريدة من الامتيازات، التي تتضمن مواقف سيارات كبار الشخصيات، وتذاكر دخول كبار الشخصيات، وبطاقات «الروائع»، التي يمكن استخدامها في أبرز الوجهات الترفيهية في القرية العالمية، بما في ذلك العرض الشائق، و«نيون جالاكسي إكس – تشالنج زون»، و«إكسو بلانيت سيتي»، ومنطقة «كارنفال» وغيرها.

وتزامناً مع احتفالات القرية العالمية بثلاثة عقود من عالمها الأكثر روعة يستعد موسمها الـ 30، ليكون الأكبر والأروع على الإطلاق، حيث سيزخر بمجموعة من العروض الحية المبهرة وألذ المأكولات العالمية، إلى جانب الأجنحة الثقافية، التي تجسد ثقافات العالم، لتواصل الوجهة تعزيز تجاربها عاماً بعد عام. وتمنح باقات كبار الشخصيات ضيوف القرية وروادها فرصة الارتقاء بتجاربهم، من خلال أولوية الدخول والمزايا الحصرية الأخرى، فضلاً عن مجموعة من الخدمات الراقية المصممة خصيصاً لمساعدتهم، للارتقاء بتجربتهم. وتُعد باقات كبار الشخصيات من القرية العالمية بوابة لموسم حافل بروعة لا تنتهي، حيث تلبي تطلعات عشاق المغامرة، ومحبي المأكولات العالمية والراغبين في صنع ذكريات خالدة مع العائلة والأصدقاء.