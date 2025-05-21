«تيرّا» تجمع عشاق الطبيعة في مهرجان النحل

تنظم «تيرّا»، في مدينة إكسبو دبي، في اليوم العالمي للنحل، مهرجاناً استثنائياً مفعماً بالحيوية، يجمع العائلات وعشاق الطبيعة في احتفال بأحد أهم الكائنات على كوكب الأرض: النحل.

يقام المهرجان على مدار يومي 24 و25 مايو الجاري، ويقدّم باقة من التجارب الترفيهية والتعليمية والتفاعلية، التي تركز على الدور الحيوي الذي يلعبه النحل في الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الصحية.

سينبض كل ركن من أركان «تيرّا»، باكتشافات فريدة مستوحاة من الطبيعة الخلابة. فيما سيحظى الأطفال بفرصة استكشاف عالم الملقحات وتقليدها أو حتى ارتداء أزيائها ضمن «ركن الأزياء المستوحى من عالم النحل». كما يمكن للزوار المبدعين المشاركة في ورش بناء بيوت النحل أو تصميم أعمال فنية صديقة لنحل العسل.

ويتضمن المهرجان جلسات سرد القصص الحية مع الكاتبة المبدعة كاتي أوربان، التي تأخذ الجمهور في رحلة خيالية إلى عالم النحل من خلال حكاياتها الممتعة والمشوقة. وفي ذات السياق، سيحظى الجمهور بفرصة نادرة لمشاهدة عملية استخراج العسل مباشرة، حيث تنتقل قطرات العسل الذهبي من الخلية إلى العبوات أمام أعينهم، في تجربة تعليمية مذهلة.

ويتيح المهرجان للعائلات المشاركة في ركن التصوير التفاعلي والمساهمة في عمل فني تعاوني من خلال المساعدة في تسمية ملكة نحل تيرّا. وسيفوز أحد المشاركين المبدعين بشهادة تقدير، وجرّة عسل «تيرّا» الفاخرة، إضافة إلى هدية تذكارية مستوحاة من النحل من متجر الهدايا الخاص بـ«تيرّا».

وقال فيليب دان، مربي النحل المقيم ومدير أول الاستدامة في مدينة إكسبو دبي: «النحل أساسي للنظم البيئية والأنظمة الغذائية والقدرة على التكيف مع المناخ، ومن خلال تجارب كهذه، نشجّع كل زائر على اتخاذ إجراءات إيجابية».