بينروز لاونج تقدّم تجربة شاي بعد الظهر بعنوان "الأرض": احتفال برونق الطبيعة وكرمها اللامحدود

يسرّ فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي أن يقدّم تجربة شاي بعد الظهر بعنوان "الأرض" في بينروز لاونج، وهي تجربة مستوحاة من هذا التقليد العريق بحيث تشيد بغنى الطبيعة وإيقاعها المتناغم. انطلقت هذه التجربة في 12 سبتمبر حاملةً روح الأصالة والاستدامة والفن، لتمنح الضيوف فرصة الاسترخاء والاستمتاع بأشهى ما تجود به الطبيعة في قلب مركز دبي المالي العالمي.

تمّ ابتكار تجربة شاي بعد الظهر بعنوان "الأرض" من مكوّنات موسمية مستدامة، خالية من النكهات والملوّنات الاصطناعية، احتفاءً برونق الطبيعة وكرمها اللامحدود. وصُمّم كل تفصيل فيها بعناية ليعكس مبادئ التطوّر والتوازن والتناغم. ستُقدَّم هذه التجربة للضيوف على قاعدة رخامية بيضاء فريدة، تزيّنها أغصان وأوراق ذهبية أنيقة.

وتستمد قائمة الطعام إلهامها مباشرة من الأرض، حيث تزخر بأطايب مالحة فاخرة ومخبوزات لذيذة مُحضّرة من الخضار الجذرية والأعشاب والفطر والفواكه والحبوب. ومن أبرز الابتكارات نذكر الكاسافا والفطر والكمأة بنكهاتها الترابية الغنية المتناغمة مع حموضة اليوزو والماندارين والكالامانسي. كما تضيف حبات الفستق الحلبي البري النادر، والماتشا العضوية، والأزهار الصالحة للأكل لمسة من الأناقة والفخامة، بينما تكمّل الشوكولاتة الفرنسية الخالية من السكر والتوت الموسمي رونقَ هذه التجربة المميّزة. يمكن للضيوف الاستمتاع بأربع أطباق مالحة مُحضّرة باحتراف، إلى جانب ثلاث سندويشات، وكعكات سكونز بنكهتين، وقطعتَين من المادلين، بالإضافة إلى أصناف مربى محضّرة على الطريقة المنزلية وكريمة غنية. وتُختتم التجربة بعلبة شوكولاتة فريدة تضم لوحاً مميّزاً من الشوكولاتة نُقِش عليه مبنى فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي، مصحوباً بإهداء خاص من الشيف التنفيذي رامي ناصر.

كما يشاركنا الشيف التنفيذي رامي ناصر مصادر الإلهام وراء هذه التجربة، قائلاً:

"تجسّد تجربة شاي بعد الظهر بعنوان "الأرض" روح التجدد واحترام العالم الذي نعيش فيه. وقد حرصنا أن تعكس هذا المبدأ في كل تفاصيلها، حتى إنّ القاعدة التي تُقدَّم عليها الأطايب أصبحت جزءاً أساسياً من التجربة، إذ تمتدّ أغصانها لتحمل نكهات ترابية موسمية، وتتباهى بتصميم يذكّرنا بأنّ كل مكوّن خاض رحلة فريدة قبل أن يصل إلى طبقنا. إنها احتفاءٌ بالحرفية العالية والعلاقات الوثيقة، من خلال النكهات الغنية والقوامات المميّزة."

تُقدَّم هذه التجربة التي تخاطب الحواس مع خيارك من الشاي أو القهوة أو المشروبات الفوّارة الفاخرة، لتصنع توازناً مثالياً بين النكهات والقوامات.