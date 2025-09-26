أيّام السبت بلمسة من التفرّد: برانش السبت الأيقوني في مطعم "جو جو براسيري" يعود من جديد

يسرّ مطعم جو جو براسيري في منتجع فورسيزونز دبي على شاطئ جميرا أن يعلن عن عودة برانش السبت الأيقوني الذي يترقّبه الجميع بشغف. وينطلق هذا البرانش المميز مجدداً في 6 سبتمبر، ليأخذ الضيوف في رحلة من الأناقة خلال فترة ما بعد الظهر، حيث يجتمع المذاق الشهي بفرحة اللقاء مع الأحبّاء على أنغام موسيقية آسرة، وسط أجواء تسودها المتعة والراحة.

يُقام برانش السبت من الساعة 1:00 ظهراً حتى 4:00 بعد الظهر، ليقدّم للضيوف وليمة مليئة بالحيوية والنكهات الغنية عبر محطات بوفيه متنوعة تستمدّ وحيها من مطابخ البحر الأبيض المتوسط والعالم، وةتزدان بأطباق موسمية طازجة أُعدّت بعناية فائقة.

تتواصل تجربة الطعام مع محطّات حيّة لتحضير اللحوم أمام الضيوف مباشرة، حيث يتولّى الطهاة تقطيع شرائح طازجة من السمك أو اللحم وتحضيرها بحسب ذوق كل ضيف ورغبته. وإلى جانب البوفيه الغني، تُقدَّم أطباق شهية على المائدة مثل الفوا غرا الفاخر والأرانشيني، مع باقة تتغيّر أسبوعياً من النكهات المميزة. كما يزدان المشهد بتشكيلة واسعة ومتجدّدة من أصناف الباستا والريزوتو الكريمية المُقدّمة في أوعية كبيرة مُعدّة للمشاركة، ليحظى الضيوف بتجربة متنوّعة تمنحهم في كل زيارة إحساساً متجدداً بعيداً عن الرتابة.

تكتمل التجربة بلمسة حلاوة عبر محطة الحلويات في مطعم جو جو، التي تعرض مجموعة واسعة من المخبوزات المبهرة والكيكات الشهية والحلويات اللذيذة، تحت إشراف كبير طهاة الحلويات التنفيذيين الحائز على جوائز، نيكولا لامبير.

يُقام هذا البرانش في ديكور راقٍ يغمره الضوء الطبيعي وتزيّنه لمسات متوسطية أنيقة، ليضفي أجواء بسيطة وأنيقة ونابضة بالحيوية، لتمنح عطلة نهاية الأسبوع روحاً مميّزة.

يستمر برانش السبت في مطعم جو جو بإضفاء لمسة من الفخامة على فترة بعد الظهر طوال شهر سبتمبر، مع عروض ترفيهية حيّة يؤديها ثنائي موهوب يجمع بين الغناء والألحان الشاعرية للغيتار، لتتزيّن الأجواء بلحظات مفعمة بالحيوية والتميّز.

ويجسّد هذا البرانش روح عطلات نهاية الأسبوع في أبهى صورها، حيث تمتزج النكهات الشهية مع التجارب التي تلامس المشاعر وتترك ذكريات لا تُنسى.