76 فيلماً تنير شاشات «الشارقة السينمائي» أكتوبر المقبل

كشفت مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي عن انتهاء استعداداتها لإطلاق النسخة الـ12 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، التي تقام تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، خلال الفترة من 6 وحتى 11 أكتوبر المقبل في سينما فوكس - سيتي سنتر الزاهية.

وستشهد نسخة المهرجان الحالية، عرض 76 فيلماً تم اختيارها من بين 1740 فيلماً من 26 دولة.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة «فن» ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أن المهرجان منذ انطلاقته شكل مساحة إبداعية مُلهمة تسهم في تمكين صناع الأفلام، وإبراز دورهم الجوهري في تطوير المشهد الثقافي والفني المحلي.

وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

لافتةً إلى حرص مؤسسة «فن» على رعاية أصحاب المواهب الناشئة، وتأهيلهم إبداعياً وثقافياً، وتمكينهم من اكتشاف قدراتهم في صناعة السينما. وقالت: «نؤمن في مؤسسة «فن» بأن السينما ليست مجرد وسيلة ترفيه، وإنما لغة عالمية قادرة على توحيد الشعوب، وأداة مهمة لغرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال والشباب».