هرباً من الزواج.. اختفاء عريس قبل ساعات من زفافه

اختفى شاب من منطقة كورانجي في مدينة كراتشي الساحلية الواقعة جنوبي باكستان، يوم زفافه، ما حول يوم الاحتفال المقرر أن يكون مليئا بالفرح إلى يوم من القلق والخوف لعائلته وأصدقائه، وكان العريس من المقرر أن يتزوج في 11 سبتمبر الجاري، إلا أن اختفاءه المفاجئ أثار حالة من الحيرة والتوتر بين أقاربه والجيران.

وقال واثم، شقيق العريس الذي يدعى جهانزيب، إن شقيقه غادر المنزل حوالي الساعة الخامسة مساءً في يوم الزفاف متجها إلى صالون قريب لإجراء التحضيرات النهائية، لكنه لم يعد منذ ذلك الحين.

وأشار واثم إلى أن أخاه ترك هاتفه المحمول في المنزل قبل الخروج، ما يزيد من المخاوف بشأن مصيره.

وتقدم شقيقه ببلاغ رسمي في مركز شرطة زمان تاون حول اختفائه، مؤكداً أنهم يشتبهون في احتمال تعرض جهانزيب للاختطاف. من جانبه، قال ضابط الشرطة نفيصور رحمن إن الشرطة على اتصال دائم بالعائلة، موضحاً أن جهود البحث لا تزال مستمرة، لكن حتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في العثور على العريس المفقود.

ووفقا لصحيفة "ذا نيشن" الباكستانية تشتبه العائلة في احتمال تعرض ابنها للخطف. وأكدت الشرطة تلقيها بلاغا يفيد باختفاء شخص، ومع ذلك، أضافت أن النتائج الأولية تشير إلى أن العريس ربما لم يكن يرغب في الزواج، وربما اختبأ لعدم إتمامه.