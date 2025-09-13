50 عرضاً على مدار 11 يوماً في مهرجان دبي للكوميديا

تستعدّ دبي لاستضافة مهرجان دبي للكوميديا، أكبر فعالية للضحك والمرح، من 2 حتى 12 أكتوبر المقبل، حيث سيقام على مدار 11 يوماً، يلتقي خلالها عشاق الكوميديا مع نخبة من ألمع النجوم العالميين بمن فيهم مو عامر، عَ كعبا، رضوان بوغرابة، وعامر زهر وغيرهم الكثيرين.

ومع الإقبال الكبير على التذاكر، أعلن المهرجان عن الجولة الأخيرة من العروض المضافة، ليصل إجمالي الفعاليات إلى 50 عرضاً كوميدياً لا يفوَّت، حيث تم إضافة عروض مميزة للبرنامج.

يقام المهرجان في نسخته السابعة في أبرز وجهات المدينة، بما في ذلك «دبي أوبرا» ومسارح مول الإمارات و«كوكا كولا أرينا»، مع جدول وفعاليات تبشر بنسخة ستكون الأكثر مرحاً من بين النسخ الأخرى.

المهرجان من إنتاج شركة «براغ»، وتقديم «فعاليات دبي»، وتجمع نسخة هذا العام نخبة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين ليواصل المهرجان ترسيخ صورته كواحد من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأسماء العالمية البارزة في عالم الكوميديا، منهم: توم سغورا، وزاكير خان، وجوان مكنالي، وأوميد جليلي، ومورغن جاي.

ويقدم النجم الكوميدي أندرو شولز عرضه الجريء والمباشر، مصحوباً بالبودكاست الشهير «فلاغرنت»، على مسرح «كوكا كولا أرينا» 7 أكتوبر المقبل.

ويشعل حسن فيليس الأجواء في مهرجان دبي للكوميديا، حيث يقدّم عرضاً 4 أكتوبر المقبل. وقد برز فيليس مؤخراً من خلال مشاركته في برنامج «ذا أوفيس موفرز»، ليصبح اليوم قوة متجددة في عالم الترفيه الكندي.

نظراً للإقبال الكبير، تمت إضافة عرض رابع وعرض أخير للنجم الكوميدي الفلسطيني-الأمريكي ونجم نتفلكس «مو عامر»، إذ سيقدم عروضاً مشوقة يومي 9 و10 أكتوبر المقبل.

عشّاق الكوميديا على موعد مع عرض ثانٍ يقدّمه عباس بخاري، إضافة إلى عرضه يوم 4 أكتوبر، ضمن فعاليات مهرجان دبي للكوميديا، وسيكون عرضه الثاني يوم 5 أكتوبر على مسرح بلاي هاوس استوديو في مول الإمارات. في عرضه الكوميدي الخاص «حديث عابر»، يصطحب عباس الجمهور في رحلة ممتدة 90 دقيقة عبر ذكريات حياة الطبقة المتوسطة في مدينة جهلم بإقليم البنجاب.