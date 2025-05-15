التمساح "موريس" يودّع الحياة بعد مسيرة هوليوودية دامت 3 عقود

توفي التمساح الشهير "موريس"، الذي ظهر في عدد من البرامج التلفزيونية والأفلام على مدى ثلاثة عقود، أبرزها فيلم الكوميديا هابي جيلمور (1996) من بطولة آدم ساندلر، وذلك في مزرعة تماسيح تقع في جنوب ولاية كولورادو الأمريكية.

وذكرت "مزرعة تماسيح كولورادو" في منشور عبر فيسبوك يوم الأحد، أن "موريس" كان يبلغ من العمر 80 عامًا على الأقل عند وفاته، استنادًا إلى معدل نموه وفقدانه لأسنانه. وقد بلغ طوله نحو 11 قدمًا (3.3 أمتار) ووزنه 640 رطلاً (290 كيلوغرامًا).

وقال جاي يونغ، مالك ومدير المزرعة، في مقطع فيديو ظهر فيه وهو يربّت بحزن على رأس موريس داخل حظيرته: "بدأ يتصرف بغرابة قبل نحو أسبوع. لم يعد يندفع نحونا، ولم يكن يأكل."

وأضاف: "أعلم أن الأمر يبدو غريبًا للبعض، لكننا نرتبط بجميع حيواناتنا... لقد عاش حياة سعيدة هنا، وتوفي بسبب الشيخوخة."

وُجد موريس في الأصل في فناء خلفي لأحد المنازل في لوس أنجلوس حيث كان يُحتفظ به بشكل غير قانوني كحيوان أليف، وبدأ مسيرته في هوليوود عام 1975. تقاعد عام 2006، حين أُرسل إلى مزرعة التماسيح في بلدة موسكا الصغيرة بولاية كولورادو.

وشارك موريس في عدة أفلام شهيرة، منها مقابلة مع مصاص الدماء، الدكتور دوليتل 2، وبلوز براذرز 2000، كما ظهر في برامج تلفزيونية مثل "كوتش"، و"نايت كورت"، و"ذا تونايت شو مع جاي لينو"، إلى جانب خبير الحياة البرية الراحل ستيف إروين.

لكن أبرز ظهور له كان في فيلم هابي جيلمور، الذي يدور حول لاعب هوكي فاشل وعصبي يكتشف موهبة مفاجئة في لعبة الجولف. في أحد المشاهد الشهيرة، يضطر البطل (آدم ساندلر) لمواجهة موريس بعدما سدد كرة جولف انتهى بها المطاف في فم التمساح.

ونعى آدم ساندلر التمساح الراحل عبر منشور في إنستغرام يوم الأربعاء، كتب فيه: "سنفتقدك جميعًا. كنت صعبًا أحيانًا على المخرجين، وفناني المكياج، ومصممي الأزياء – في الواقع، على أي شخص يملك ذراعين أو ساقين – لكنني أعلم أنك فعلت ذلك من أجل مصلحة الفيلم. اليوم الذي رفضت فيه الخروج من مقطورتك ما لم نحضر لك 40 رأس خس، علّمني درسًا قويًا: لا تساوم على فنك."

وأعلنت مزرعة تماسيح كولورادو، التي فتحت أبوابها للجمهور عام 1990، أنها تعتزم تحنيط موريس تكريمًا لمسيرته، وجاء في منشورها على فيسبوك يوم الاثنين: "قررنا تحنيط موريس حتى يستمر في إخافة الأطفال لسنوات قادمة. هذا ما كان ليتمناه."