متحف «إكسبو دبي» يفتح أبوابه للجمهور مجاناً 17 و18 الجاري

احتفالاً بـ «اليوم العالمي للمتاحف»، أعلنت مدينة إكسبو دبي أن الدخول مجاني إلى متحف إكسبو 2020 دبي وحديقة الثريا يومي17 و18 مايو الجاري.

ويقدّم متحف إكسبو 2020 دبي تجربة فريدة من خلال رحلة مميّزة داخل أروقة المتحف، ليستعيد الزوار مسيرة دبي نحو استضافة أول معرض عالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وليتعرفوا على التحديات التي رافقت تنظيم هذا الحدث العالمي خلال الجائحة.

وتعود الشخصيتان المحبوبتان راشد ولطيفة، لاستقبال الزوار، وإحياء ذكريات لا تنسى للصور المميّزة واللحظات العالمية التي ميّزت أجواء معرض إكسبو 2020 دبي من الساعة 2 ظهراً حتى 6 مساءً خلال يومي الاحتفال.

كما ستكون تذكرة الدخول مجانية لحديقة الثريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتمنح الزوّار إطلالة بانورامية ساحرة من على ارتفاع 55 متراً، تكشف عن روعة مدينة إكسبو دبي وما حولها.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «المتاحف ليست مجرد أماكن لحفظ التاريخ، بل هي مراكز ثقافية نابضة بالحياة تعكس هويتنا، وتجسّد رحلتنا من الماضي نحو المستقبل.

ومع تحوّل العالم من حولنا، تتطور القصص التي نرويها. وفي اليوم العالمي للمتاحف، نفتح أبوابنا أمام الجمهور لنحتفي بهذه المؤسسات الحيّة، التي تُلهم الحوار، وتغذّي التأمل، وتعزز التواصل الإنساني في زمن يتسارع فيه التغيير».

وبمناسبة انضمام كل من «ألف» و«تيرّا» و«الرؤية» للمجلس الدولي للمتاحف، تحتفل مدينة إكسبو دبي بإطلاق بطاقة دخول خاصة لعطلة نهاية الأسبوع، تتيح للزوّار استكشاف الوجهات المميزة الثلاث، لتكون رحلة متكاملة لاكتشاف روح مدينة إكسبو دبي ومستقبلها.