الأسد المجنح في البندقية... "صُنع في الصين"؟

هل يُمكن أن يكون أسد البندقية المجنح في ساحة القديس مرقس أثرا صينيا؟ هذه الفرضية وضعها فريق من الباحثين الإيطاليين في دراسة نُشرت نتائجها الخميس في مجلة "أنتيكويتي" العريقة.

يُعدّ هذا التمثال البرونزي من أبرز رموز البندقية، ويستقطب سنويا ملايين الزوار إلى المعلم المقام على قمة أحد العمودين المُطلّين على بحيرة المدينة الإيطالية.

لكن أصله لا يزال لغزا، إذ لا يتوافق أسلوبه مع التقاليد المحلية المتبعة في ذلك الوقت، ومن الواضح أن التمثال كانت له حياة سابقة قبل تثبيته في الساحة، إذ كانت أجنحته الأولى مختلفة وأذناه أقصر، مع قرنين على الرأس.

أوضح ماسيمو فيدال من جامعة بادوفا المُشارك في إعداد الدراسة، في بيان "لا نعرف متى وصل إلى البندقية، أو أين أُعيد تشكيله، أو مَن صنعه، أو متى نُصب على العمود حيث لا يزال مرئيا حتى اليوم".

لم يُذكر التمثال إلا في وثيقة تاريخية واحدة مؤرخة في 14 مايو 1293، عندما كان قد تضرر ويحتاج إلى إصلاح. ويُقال إن عمود الغرانيت البنفسجي الذي نُصب عليه الأسد وصل إلى البندقية قبيل العام 1261.

ولكشف اللغز، حلل العلماء نظائر الرصاص. وتُستخدم هذه النظائر في علم الآثار كمتتبعات جيوكيميائية، ما يسمح بربط المعادن برواسب خامها الأصلية.

وأتت النتيجة مفاجئة، إذ تبيّن أن خام النحاس المستخدم استُخرج على طول نهر يانغتسي السفلي في الصين، أي في منطقة أبعد بكثير إلى الشرق مقارنة بالفرضيات المطروحة سابقا بشأن أصل التمثال والتي كانت تربطه بمسبك محلي في القرن الثاني عشر، أو بأصول أخرى في الأناضول أو شمال سوريا خلال العصر الهلنستي (323-30 قبل الميلاد).

وبحسب معدي الدراسة، قد يكون التمثال في الواقع إعادة تجميع لما يُعرف بـ"zhenmushou" (زنموشو) أي "حارس القبر"، من سلالة تانغ (618-907). وتشرح الدراسة أن هذه المخلوقات تتميز بـ"خطم أسد" و"عرف ملتهب" و"قرون وأجنحة منتصبة متصلة" بالكتفين و"آذان مدببة مرتفعة".

على الرغم من أنها مصنوعة من مواد مختلفة، إلا أن الـ"زنموشو" التي بقيت محفوظة حتى الآن، تتشابه في أسلوبها مع أسد البندقية، لا سيما الخطم المنتفخ والوضع الجانبي للأذنين والتجعد البارز في الجبهة.

كيف وصل الأسد إلى البندقية؟ ربما في أمتعة نيكولو ومافيو بولو، والد ماركو وعمه، بحسب معدي الدراسة.

قرابة العام 1265، كان هذان التاجران المتجولان يترددان على بلاط الإمبراطور المغولي قوبلاي خان في خانباليك، بكين حاليا.

وقد يكونان عثرا هناك على منحوتة مفككة من عصر تانغ، وخطرت ببالهما فكرة "جريئة" لإرسالها إلى البندقية لتحويلها، وفق الدراسة.