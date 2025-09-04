"نسر روبل" يظهر في محمية شرعان الطبيعية في السعودية

تم توثيق ظهور "نسر روبل"، المصنف كنوع مهدد بالانقراض، في محمية شرعان الطبيعية بالعلا، فيما يُعد ثاني تسجيل رسمي لهذا النوع في المملكة العربية السعودية. يُعرف هذا النسر بقدرته على التحليق على ارتفاعات شاهقة تصل إلى 11,300 متر. وقد جرى تصويره في أغسطس 2025 من قبل فريق المحميات ضمن عمليات المراقبة البيئية الدورية.

يتزامن هذا الرصد مع اليوم الدولي للتوعية بالنسور، الذي يوافق أول يوم سبت من شهر سبتمبر سنويا، ويسلط الضوء على الدور البيئي لهذه الطيور في تنظيف البيئة من بقايا الحيوانات الميتة، ما يساهم في الحد من انتشار الأمراض.

مؤشرات بيئية أخرى في المحمية

إلى جانب رصد نسر روبل، سجل الباحثون في الهيئة الملكية لمحافظة العلا نجاح تكاثر "النسر المصري" في المحمية، بالإضافة إلى توثيق وجود أنواع أخرى من النسور، مثل النسر الأوراسي ونسر الأذون والنسر الأسود. تشير هذه الأرصاد إلى أن محمية شرعان أصبحت موئلاً لعدد من أنواع الطيور المهددة بالانقراض.

وتشهد أعداد النسور تدهورًا عالميًا، حيث يصنف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة(IUCN) 16 نوعًا من أصل 23 كأنواع مهددة بالانقراض. فعلى سبيل المثال، تناقصت أعداد نسر روبل في إفريقيا بنسبة تتجاوز 90% خلال العقود الثلاثة الماضية.

جهود الحفاظ على البيئة في العلا

يأتي رصد النسور كجزء من برنامج أوسع لإعادة تأهيل النظم البيئية في العلا. تضمن هذا البرنامج إعادة توطين أنواع محلية مثل المها العربي، وغزال الجبل، وغزال الرمال، والوعل النوبي، والتي سجلت نجاحًا في التكاثر وتكوين مجموعات مستقرة داخل محمية شرعان.

وقد حصلت المحمية على تصنيف "القائمة الخضراء" من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. كما تهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى زراعة 10 ملايين شجرة محلية وتخصيص 50% على الأقل من مساحة العلا كمحميات طبيعية.