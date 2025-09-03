براءات اختراع جديدة لألفريد نوبل تظهر في منزل زوجين سويديين

عُثر على نحو عشر براءات اختراع "بالغة الأهمية" تعود للمخترع السويدي ألفريد نوبل كانت مفقودة منذ نحو نصف قرن، في منزل عائد لزوجين في السويد، على ما أفادت مؤسسة نوبل.

وكان ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، حاز مئات براءات الاختراع في بلدان مختلفة وسجّلها خلال أسفاره الكثيرة. وتتعلق هذه البراءات بشكل رئيسي بأساليب إنتاج المتفجرات القائمة على النيتروغليسرين واستخدامها.

وقالت رئيسة مؤسسة نوبل هانا ستيارنه: "تلقينا اتصالاً من أحد العاملين في دار مزادات أخبرنا أن زوجين في جنوب السويد، في بليكينغ، عثرا على بعض الوثائق في منزلهما حيث يمضيان العطلة الصيفية".

وأشارت إلى أن المؤسسة وبعدما استعادت الوثائق، عمدت إلى فحصها "وتبيّن لنا أنها بالغة الأهمية ونريد الحفاظ عليها للأجيال المقبلة".

ولم يُعرف بعد كيف وصلت هذه الوثائق إلى منزل الزوجين، لكنّها بحسب ستيارنه تقدم لمحة فريدة عن حياة الكيميائي، إذ "عندما تتصفح هذه الوثائق، تتكوّن لديك فكرة عن طبيعة الحياة قبل 150 عاماً"، وكيف سافر ألفريد نوبل وعمل في مختلف أنحاء أوروبا.

تضم هذه المجموعة قطعاً نادرة، بينها براءة اختراع مهمة صادرة عام 1865، على ما أوضح أمين متحف نوبل أولف لارسون.

وقال: "تعود هذه البراءة إلى بداية مسيرة ألفريد نوبل كمخترع. إنها براءة اختراع من مرحلة حاسمة عندما اخترع صاعق التفجير وكان يتقدم نحو تطوير الديناميت".

تُمنح جوائز نوبل منذ عام 1901 تقديراً للأفراد الذين عملوا "لصالح البشرية"، وفقاً لإرادة مبتكرها.

