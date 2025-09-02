"خدعة رومانسية".. "رائد فضاء" يسرق مسنة يابانية

تعرضت امرأة يابانية في الثمانينيات من عمرها لعملية احتيال بلغت قيمتها مليون ين (6,715 دولارًا) بعد أن أوهمها الرجل بعلاقة عاطفية بعد تعرفهما عبر الإنترنت، وادعى أنه رائد فضاء يواجه مشاكل في الفضاء، وفقًا لما أعلنته الشرطة اليوم الثلاثاء.

وقال عنصر في الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس" إن المرأة المقيمة في شمال جزيرة هوكايدو تعرفت إلى محتال عبر وسائل التواصل الاجتماعي في يوليوز. ووصف الشرطي القضية بأنها "خدعة رومانسية".

بعد محادثات عدة بينهما، أخبرها المحتال ذات يوم أنه "حالياً في الفضاء داخل مركبة فضائية"، لكنه "يتعرض لهجوم ويحتاج إلى أكسجين".

ثم ضغط عليها للحصول على المال بحجة مساعدته في شراء الأكسجين، ونجح في انتزاع مليون ين منها.

تعيش المرأة بمفردها، بحسب وسائل إعلام محلية، ووقعت في الحب مع تبادل الأحاديث مع المحتال بشكل متزايد.

في برنامج تلفزيوني فرنسي خلال يناير، روت امرأة خمسينية تُدعى "آن" أنها دفعت 830 ألف يورو لمحتال انتحل صفة الممثل الأمريكي براد بيت.

وقد استخدم المحتال صور سيلفي مزيفة ووثائق هوية مزورة، مستعينًا بالذكاء الاصطناعي.