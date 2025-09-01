"ويبنز" ..قصة اختفاء مرعبة تحقق 12 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكية

عاود فيلم الرعب "ويبنز" Weapons تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية في رابع أسبوع على طرحه في الصالات، محققا 12,4 مليون دولار خلال عطلة عيد العمال، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

يروي الفيلم الذي أنتجته استوديوهات "وورنر براذرز" وتولّى دوري البطولة فيه جوليا غارنر وجوش برولين، قصة اختفاء غامض لمجموعة من الأطفال من الصف الدراسي نفسه.

وحقق فيلم "ويبنز" الذي أطاحه من الصدارة في الأسبوع الفائت فيلم "كاي بوب ديمون هانترز" التحريكي من نتفليكس، 134,6 مليون دولار حتى اليوم في الولايات المتحدة وكندا، بحسب "إكزبيتر ريليشنز".

وحلّ ثانيا في الترتيب فيلم "دجاز" من إنتاج "يونيفرسال" والذي أُعيد عرضه لمناسبة الذكرى الخمسين لطرحه، محققا 9,8 ملايين دولار من الجمعة إلى الاثنين.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسرتش": "إن تحقيق هذا النوع من الإيرادات بعد 50 عاما من الإصدار الأصلي، أمر مثير للإعجاب".

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "كوت ستيلينغ" g، وهو فيلم جريمة من إنتاج "سوني" وبطولة أوستن بتلر وزوي كرافيتز، مع إيرادات بلغت 9,5 ملايين دولار.

وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم "فريكيير فرايداي" من إنتاج "ديزني" وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003 والذي تتبادل فيه الشخصيات أجسادها. وحقق هذا العمل 8,3 ملايين دولار.

وحلّ خامسا فيلم "ذي روزيس" من إنتاج شركة "سيرشلايت"، وهو إعادة إنتاج لفيلم الكوميديا السوداء "ذي وور اوف ذي روزيس" الصادر عام 1989 ومن بطولة مايكل دوغلاس وكاثلين تيرنر، محققا 8 ملايين دولار.