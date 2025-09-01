مفاجآت صيف دبي تختتم 66 يوماً من المتعة والترفيه والتخفيضات

شهدت دبي، أمس، اختتام فعاليات الدورة الأكثر تميزاً لمفاجآت صيف دبي 2025 بعد مرور 66 يوماً من الاحتفالات الصيفية المتنوعة التي قدمت الكثير من المتعة والترفيه والتخفيضات للمقيمين والزوار.

وتضمنت عطلة نهاية الأسبوع الختامية برنامجاً حفل بالكثير من العروض والأنشطة والتجارب المتنوعة في أنحاء المدينة.

وقدمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من التجارب الاستثنائية قبل إسدال الستار على دورة العام الحالي، حيث تسنى للجميع فرصة أخيرة للاستمتاع بحفلات موسيقية رائعة، وأنشطة ترفيهية للعائلات، وفعاليات أخرى كثيرة وتخفيضات ضخمة في إطار موسم العودة إلى المدارس قبل انتهاء العطلة الصيفية إلى جانب عدد من السحوبات الكبيرة.

تخفيضات حتى 90 %

وأقيمت تخفيضات نهاية الموسم من 29 أغسطس وحتى الأمس. ووصلت التخفيضات إلى 90 % على أبرز العلامات التجارية، مما أتاح الفرصة الأمثل للتسوق والاستفادة من عروض مغرية قبل انتهاء المفاجآت.

كما قدمت عروض العودة إلى المدارس فرصة الحصول على هدايا مميزة شملت منحة مدهش الدراسية بقيمة 200000 درهم، وعرض أنفق واربح 25000 درهم نقداً في موسم العودة إلى المدارس في دبي فستيفال سيتي مول.

عروض فنية

وتنوعت كذلك العروض الفنية في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المفاجآت حيث استضاف فندق جميرا بيتش عرض ذا ليتل مرميد للأطفال 28 أغسطس، وأحيت الفنانة الحائزة على جائزة غرامي مايسي غراي حفلاً موسيقياً يوم 29 أغسطس على مسرح كوكاكولا أرينا، فيما استضافت دبي أوبرا العرض المسرحي ريد كاربت للمرة الأولى يومي 29 و30 أغسطس.

وأقيم عرض منصور، شخصية الرسوم المتحركة الإماراتية المحببة لدى الأطفال، لمرتين يومياً في فندق جميرا بيتش من 29 وحتى 31 أغسطس، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بالعرض الساعة 11 صباحاً باللغة الإنجليزية، ثم الساعة 3 عصراً باللغة العربية.

واختتمت أمس فعاليات مهرجان السنافر في نخيل مول والذي أتاح الفرصة لاستكشاف مجموعة من المناطق التفاعلية المتنوعة، إلى جانب فرص التقاط الصور التذكارية واللقاء مع السنافر، في ما قدم ميركاتو عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة حتى أمس، إلى جانب السيرك الكوميدي العالمي، وعرض مانتيجا ستريت الكوميدي، والكثير من الأنشطة اليومية المجانية والمليئة بالمرح، والألعاب، والحركات البهلوانية المذهلة.

واستمتع عشاق كرة القدم بزيارة تجربة ميسي في دبي فستيفال سيتي مول، والتي قدمت رحلة ممتعة في عالم الساحرة المستديرة، مع فرص التقاط الصور، والتحديات الرقمية، مما يجعل منها الفعالية الأمثل لمحبي الرياضة من مختلف الأعمار.

من ناحية أخرى، تواصل عرض طبق بـ10 دراهم والذي قدمه أكثر من 190 مطعماً عبر 600 منفذ بيع مشارك في مراكز التسوق ووجهات تناول الطعام الرائدة على مستوى المدينة.

تجارب مدهش

واختتم عالم مدهش فعالياته 28 أغسطس في القاعات من 4 إلى 7 بمركز دبي التجاري العالمي، حيث قدم 118 لعبة موزعة على 5 مناطق، بالإضافة إلى تذاكر الدخول غير المحدود طوال اليوم للعائلات.

كما تواصلت فعاليات مدهش خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في دبي فستيفال سيتي مول مع حديقة مدهش المائية، وبطاقة مدهش الصيفية التي استمرت حتى 30 أغسطس في الوجهات المشاركة، بما في ذلك أوستاريا ماريو، وفابي لاند، وباونس، وحديقة مدهش المائية، وغيرها الكثير.

كما يمكن للعائلات الذهاب إلى أوستاريا ماريو للحصول على دورات في إعداد البيتزا، وقائمة طعام مستوحاة من شخصية مدهش، بالإضافة إلى استكشاف متجر مدهش للحصول على منتجات حصرية.

وكان هناك الكثير من العروض التنافسية في أشهر الفنادق والمعالم السياحية، مما جعل تجربة الضيافة العالمية في متناول الجميع وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى.

جوائز كبرى

وتواصلت العروض الترويجية في أنحاء المدينة حتى نهاية مفاجآت صيف دبي، حيث كان هناك الكثير من فرص للفوز بسيارات فاخرة، وجوائز نقدية قيمة، والملايين من نقاط الولاء.

واستفاد عشاق التسوق من عروض التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك اربحوا جوائز كبرى هذا الصيف مع سكاي واردز طيران الإمارات، واستعدوا لمفاجآت الصيف المميزة مع ميركاتو، وأنفق واربح سيارة ساوإيست S06 مع دبي آوتليت مول، وأنفق واربح في وافي سيتي، وتجربة ميسي، ومليونير شير، وتسوقوا واربحوا سيارة بولستار 4 LRSM في دبي فستيفال سيتي مول، وتسوقوا واربحوا نقاط تيكت، والصيف في سيتي ووك، واستمتع بالصيف في ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وتسوق واربح وانطلق مع مفاجآت صيف دبي 2025، وسوق رايب، والأسواق الصيفية الداخلية.

وقدمت سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي 9 سيارات جديدة، في ما قدمت سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات 30 سبيكة ذهبية إلى 30 فائزاً من سعداء الحظ، وقدم برنامج فيزا للمجوهرات فرصة الفوز لـ50 شخصاً من سعداء الحظ بجزء من قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تبلغ 175000 درهم.