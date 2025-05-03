دخول لا محدود لـ«كرنفال» في القرية العالمية

كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن «عرض كرنفال» الجديد، الذي يتيح لضيوف الوجهة من جميع الأعمار إمكانية الدخول اللامحدود إلى مجموعة كبيرة من الجولات وألعاب الركوب بمنطقة الألعاب الترفيهية الشهيرة «كرنفال»، مقابل 50 درهماً فقط حتى نهاية فعاليات الموسم في 29 مايو الجاري.

ويتضمن هذا العرض مجموعةً من الجولات الأكثر إقبالاً في الوجهة والمحببة لدى الضيوف، والتي تتضمن الجولات التشويقية بما فيها عجلة المهرجانات التي يبلغ ارتفاعها 60 متراً، وجلوبال برج، وجامايكا درام، وهونولو-لوب، لعشاق المغامرات، إلى جانب جولات الصغار التي تتضمن هولند ويند وييل سويس سوينغ، وسيفن سي بايرت، وأسبانيا بوت، وغيرها الكثير.

ومع بداية العد التنازلي لانتهاء فعاليات الموسم في 29 مايو الجاري للقرية العالمية بعد 10 أيام، تزخر الوجهة بتشكيلة من الجولات وألعاب الركوب الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، حيث سيكون الضيوف مدعوين لاستكشاف تجارب استثنائية برفقة عائلاتهم وأصدقائهم وقضاء أوقاتٍ حافلة لا تُنسى.

هذا وتفتح القرية العالمية أبوابها يومياً من الساعة 4:00 مساءً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل، لتتيح للضيوف المزيد من الأوقات الممتعة لفترة ما بعد الدوام المدرسي ومغامرات عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب تقديمها تجارب فريدة للكبار والصغار على حدٍ سواء للاحتفاء بروح الطفولة وتكوين ذكريات لا تنسى في «عالمٍ أكثر روعة».