«دبي للكتابة» يطلق «ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال» الثالثة

نظم برنامج دبي الدولي للكتابة، التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، النسخة الثالثة من ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال، في مكتبة محمد بن راشد، بإشراف المدربة فاطمة العامري، ومشاركة مجموعة من الفنانين الشباب المهتمين بتطوير مهاراتهم في رسم كتب الأطفال.

وتستهدف الورشة صقل المهارات الفنية للمشاركين عبر التدريب على أحدث الأساليب المتبعة في الرسم اليدوي والرقمي، ودمج التقنيتين لإنتاج محتوى بصري عالي الجودة يتماشى مع المعايير المعتمدة في قطاع النشر الموجه للأطفال.

كما تركز على تعزيز قدرة الفنانين على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالهم، دون الاعتماد الكلي عليها، وبما يحفظ للمبدع هويته الفنية.

وأوضحت العامري، أن الورشة تضمنت محتوى تدريبياً متخصصاً غطى محاور رئيسة عدة، منها بناء الشخصيات القصصية، وتكوين المشاهد البصرية، وإخراج الأغلفة والكتب، إضافة إلى التدريب على توظيف تقنيات الرسم الرقمي لإعداد أعمال قابلة للنشر والطباعة، كما سلطت الورشة الضوء على آليات تحليل نماذج من كتب الأطفال، بهدف توسيع آفاق المشاركين وتزويدهم برؤى فنية متعددة.

نماذج

وتميزت النسخة من الورشة بإدراج مجموعة من النماذج القصصية العالمية، إلى جانب النماذج العربية، في إطار تحليلي عزز فهم المشاركين لعلاقة النص بالصورة، وآليات بنائها وتطويرها داخل الكتاب الموجه للطفل مع مناقشة أسس الإخراج الفني للكتب المصورة بما يتوافق مع الخصائص النفسية والمعرفية للفئة العمرية المستهدفة، ما يثري التجربة البصرية ويوفر للمتدربين خبرات تطبيقية تحاكي معايير النشر الدولي في هذا المجال.

ويعكس البرنامج، التزام المؤسسة بدعم قطاع النشر وصناعة كتاب الطفل في العالم العربي، من خلال تقديم منصات تدريبية متخصصة تواكب التطورات التقنية والفنية، وتسهم في بناء جيل جديد من المبدعين القادرين على إنتاج محتوى بصري إبداعي، يعزز المعرفة لدى الأجيال الناشئة.