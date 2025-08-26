«أبطال مياه» مدينة إكسبو دبي.. إبداع ومغامرات

يوفر مهرجان «أبطال المياه»، الذي يقام في «تيرّا» بمدينة إكسبو دبي، يومي 30 و31 أغسطس الجاري و6 و7 سبتمبر المقبل، مغامرات فريدة وورش عمل إبداعية وتعليمية. ويعد هذا المهرجان احتفاء بأثمن موارد كوكبنا، وقد صُمّم ليوقظ الفضول ويلهم الجميع للمحافظة على المياه.

وبهذه المناسبة، قالت مرجان فريدوني، رئيسة قسم التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «مع ارتفاع درجات الحرارة، نتذكر أن الماء ليس مجرد مورد ثمين، بل هو أساس الحياة نفسها.

وحيث إن أقل من 1 % من إمدادات العالم من المياه العذبة متاح، فإن حمايتها مسؤولية عظيمة نتشاركها جميعاً. يدعو مهرجان «أبطال المياه» العائلات لتجربة تأثير الماء، مع إلهام كل فرد لتقدير كل قطرة وحمايتها لخير الأجيال القادمة».

يمكن للزوّار، الاستمتاع ببرنامج غني بالأنشطة، والجلسات الخيالية المليئة بالمتعة وروح الاستكشاف، حيث تأخذكم الكاتبتان المميزتان كاثي أوربان وبيفرلي جاتواني في رحلات شيقة إلى عوالم المياه العذبة ومخلوقاتها المذهلة. تثير قصصهما المرحة والمؤثرة، الفضول وتُحيي سحر الماء في قلوب الصغار والكبار.

ويتضمن المهرجان ورشات عمل تفاعلية تناسب جميع الأعمار، حيث يمكن بناء نظام ريّ تقليدي بالأفلاج، وتجربة تنقية المياه، ولعب «لعبة أبطال المياه العذبة»، بالإضافة إلى أنشطة التلوين الإبداعية.

وفي ركن التراث، ورش عمل حول تحويل تقنيات التحلية المتطورة مياه الخليج العربي إلى مياه شرب نقية، إضافة إلى إضاءة على القدرات المذهلة التي تمكّن الإبل من البقاء في البيئات الصحراوية القاحلة.

ويأخذ المهرجان الزوار في جولة إرشادية تبدأ من «الفلج»، الذي يُحاكي نظام الري التقليدي الإماراتي، وتستمر إلى «مختبر القيم المستقبلية»، وهي مساحة ملهمة تُركز على الحلول المبتكرة للتحديات البيئية المعاصرة، مع التركيز على أهمية الحفاظ على المياه العذبة.