أبوظبي تحتفي بموسيقى الجاز ببرنامج حافل بالفعاليات

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن برنامجها الحافل بالفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال شهري أبريل ومايو بمناسبة احتفالات اليوم الدولي لموسيقى الجاز 2025. ولكونها المدينة العالمية المضيفة لاحتفالات العام الحالي، ستستضيف أبوظبي مجموعة من البرامج التعاونية والأنشطة والفعاليات المجتمعية التي ستُتوج بـ«حفل نجوم موسيقى الجاز العالميين All-Star»، الذي سيُقام في 30 أبريل في الاتحاد أرينا.

ومع تقديم هذه الباقة المتنوعة من الفعاليات والأنشطة المُخطط لإقامتها في جميع أنحاء أبوظبي العاصمة، ستُسلط سلسلة الاحتفالات القادمة، الضوء على التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الراسخ باحتضان ورعاية الإبداع، وتشجيع الحوار بين الثقافات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفنون. وبحصولها على لقب «مدينة الموسيقى» الذي تمنحه شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، تفخر أبوظبي بتقديم برنامج غني وحافل يمزج بين تقاليد الجاز العالمية والتراث الموسيقي الغني للمنطقة وأصواتها الفريدة.

وبدءاً من 4 أبريل وحتى نهاية مايو، ستكون أبوظبي كعادتها مدينة نابضة بالحياة مع تقديم مجموعة مثيرة من العروض وورش العمل والتجارب الثقافية الغنية التي تنال إعجاب الجميع، مما يوفر للمقيمين والزوار الفرصة لتجربة موسيقى الجاز عن قرب بطرق جديدة وغير متوقعة.

وتضم قائمة الفنانين الذين أكدوا مشاركتهم في الاحتفالات كلاً من: أرقم العبري، وجون بيسلي، ودي دي بريدجووتر، وايه بو، وتيري لين كارينجتون، وغيره من من مبدعي العالم.

ويستضيف المعهد الثقافي الإيطالي أبوظبي سلسلة من الفعاليات، مثل حفل الجاز العرقي «ستارشيب» للفنان الإيطالي المُخضرم إنزو فافاتا، وماستر كلاس لطلاب الموسيقى (ساكسفون وكلارينيت). وتستمر الفعاليات التي يستضيفها المعهد بعرض فيلم «بينو دانييلي: نيرو أ ميتا» في 29 أبريل.

من جانبها، ستستضيف منارة السعديات أيضاً سلسلة من الفعاليات على مدار الشهر، بما في ذلك، حفل «بورتريه الجاز الإيطالي» لفرقة موتيل كايجو كوينتيت في 18 أبريل، وعروض الجاز خلال القمة الثقافية من 27 إلى 29 أبريل.

ومن أبرز فعاليات البرنامج، عرض «الجاز الخليجي لفتحي سلامة مع فرقة الطبول من الإمارات»، والذي يُقام في المجمّع الثقافي يوم 2 مايو.