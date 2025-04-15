فيلم كامل مصنوع بالذكاء الاصطناعي بالسينمات في مايو

لطالما عُرفت صناعة السينما الهندية بسردها الغني وابتكارها المتواصل، واليوم تخطو خطوة غير مسبوقة نحو المستقبل من خلال إطلاق فيلم «نايشا»، والذي يعد أول فيلم هندي يُنتج بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن المقرر أن يُعرض في دور السينما في مايو 2025، ليقدم تجربة سينمائية ثورية تُعيد تعريف حدود الإبداع السينمائي في الهند والعالم.

الفيلم من إخراج وابتكار فيفيك أنتشاليا، وإنتاج بوري بويان، شويتا شارما أنتشاليا، وجوزيف فرانكلين، ويُعد نتاج تعاون بين العقل البشري والذكاء الاصطناعي عبر استوديو «أميزينغ إنديان ستوريز».

تدور أحداث Naisha في عصر رقمي متقدم، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من حياة البشر، وتسرد القصة رحلة بطلتها "نايشا" في بحثها عن هويتها الحقيقية، مستكشفةً قضايا وجودية تتعلق بالوعي والذات وتأثير الذكاء الاصطناعي على النفس البشرية.

ولم تغب الموسيقى عن روح الفيلم؛ بل جاءت كعنصر أساسي في تعميق أبعاده العاطفية والخيالية، تولّى تأليف الموسيقى دانيال ب. جورج، وبراتيجيوتي غيوش، وأوجوال كاشياب، بالتعاون مع منظومة ذكاء اصطناعي ساعدت في صياغة مقطوعات تمزج بين الأصوات التقليدية والنغمات الرقمية المستقبلية.

وتميز «نايشا» بكونه أول فيلم يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي في جوانبه المختلفة بدءاً من النص والسيناريو والصور والمؤثرات الصوتية والبصرية، وخليط في الإخراج بين الذكاء الاصطناعي والتدخل البشري.