مفاجآت صيف دبي تتألق بروائع الفنون في أسبوعها الختامي

تختتم مفاجآت صيف دبي 2025 فعالياتها الأسبوع المقبل، ما يتيح لعشاق التسوق والمغامرات والطعام والعناية بالصحة فرصةً أخيرة للاستفادة من باقة مفاجآت صيف دبي إنترتينر الحصرية، التي تضم أكثر من 7500 عرض في أفضل المطاعم والمعالم السياحية والحدائق المائية ومراكز التجميل ووجهات اللياقة البدنية على مستوى دبي، بسعر يبلغ 195 درهماً.

أرشيفية وجهات ترفيهية متنوعة

وبصرف النظر عن وقت الشراء خلال مفاجآت صيف دبي، تسري كل باقة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التفعيل، ويمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع. ويمكن لمن يشترون الباقة في اليوم الأخير من مفاجآت صيف دبي الاستمتاع بثلاثة أشهر كاملة من العروض.

وبمقدور العائلات زيارة أفضل وجهات الترفيه والمعالم السياحية في دبي، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة، من الترامبولين، والكارتينج، إلى التزلج على الجليد، والرياضات الإلكترونية.

وتشمل أبرز هذه المناطق باونس، وكارتينج تاون، وعالم ريال مدريد، ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وكيدزانيا، وحلبة دبي للتزلج على الجليد، وسكاي زون، وأنويند سبشياليتي بورد جيم كافيه، وسكوربيون كلوب، وذا سماش روم، وستريت مينياكس، وكايوس كارتس، وبلاي دي إكس بي، وتريبل 777، إلى جانب مجموعة من التجارب المميزة الأخرى في مختلف أنحاء المدينة.

تجارب

كما تقدم فنادق دبي مجموعة من عروض الإقامة الفندقية الحصرية، حيث يمكن للعائلات والأزواج والمجموعات الإقامة في مجموعة من أفضل فنادق ومنتجعات دبي، بما في ذلك بلازو فيرساتشي، وأنداز النخلة، وألوفت نخلة جميرا، وسولونا بيتش كلوب، والبندر أرجان باي روتانا – خور دبي، وأنانتارا وورلد آيلاند دبي، وجراند حياة دبي، وتاج دبي، وغيرها الكثير.

المتاحف والمعالم المميزة

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من عرض دخول شخصين بسعر شخص واحد إلى أروع متاحف دبي ووجهاتها المميزة، بما في ذلك متحف مدام توسو، ومسرح الفن الرقمي، ومتحف ليجنداريوم فانتاستيك، ودبي دولفيناريوم، واسكيبولوجي، وحديقة التماسيح في دبي.

كذلك تعد باقة مفاجآت صيف دبي إنترتينر الخيار الأمثل لمحبي المغامرة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالألعاب المائية في أتلانتس أكوافنتشر، أو وايلد وادي، أو ركوب الأفعوانيات في آي إم جي عالم من المغامرات، وموشنجيت دبي.

وذا ستورم كوستر، أو خوض تجارب مشوقة في منصة مشاهدة سكاي فيوز، وهستريا هانتد، وإجنايت سكيب، وليغولاند دبي، وتي آر 88 هاوس، وترامبو إكستريم، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الأخرى في مختلف أنحاء المدينة.

أمسيات استثنائية

وتقدم مجموعة من أشهر وجهات تناول الطعام في دبي عرض «اثنان بسعر واحد»، من المطاعم الفاخرة التي تتميز بإطلالات خلابة على معالم المدينة، إلى وجهات تناول الطعام العالمية الأصيلة، حيث يمكن للأزواج الاستمتاع بأمسيات لا تُنسى في ماما زونيا، وآسيا آسيا، ولويجيا ريستورانتي.

وفوجو دي تشاو، وباباس كوتشينا إيتاليانا، وجاتو، وثيباترا، وواكامي، وإنيغما، وكارنيفال باي تريسيند، وغيرها الكثير من المطاعم المفضلة في المدينة. وتشمل العروض مجموعة من البوفيهات، ووجبات الغداء، والمأكولات غير الرسمية، والوجبات الفاخرة، وحتى خدمة التوصيل إلى المنازل.

الجمال واللياقة البدنية

وهناك باقة مفاجآت صيف دبي إنترتينر للجميع فرصة ممارسة التمارين الرياضية والعناية بالصحة وتجديد النشاط بأفضل الأسعار، مع جلسات التدليك، وعلاجات الوجه والشعر.

ومستلزمات العناية الشخصية في وجهات الجمال المفضلة على مستوى المدينة، بما في ذلك أنانتارا سبا، وأرماني سبا، وعيادة كايا للبشرة، وساراي سبا، وسوفيتل سبا، وأبتاون سبا باي إس أو، ووالدورف أستوريا سبا، وغيرها. ويمكن للجميع الاستمتاع بدخول مجاني إلى الصالات الرياضية، وجلسات التدريبات الجماعية.

ومراكز الأنشطة العائلية، مثل بالانس ستوديوز، ونادي بودي لاينز للياقة البدنية والعناية بالصحة، وكونراد سبا للياقة البدنية، وفتنس في فندق فوكو، وذا آيس هاوس، وإنبالانس جيم، وجال يوغا، وكارما يوغا، وشيراتون فتنس، والصالة الرياضية والمسبح في فندق تاج دبي، بالإضافة إلى العديد من الأماكن الأخرى المخصصة لممارسة التمارين الرياضية وتجديد النشاط.