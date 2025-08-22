«مفاجآت صيف دبي».. فعاليات يحييها ألمع نجوم الفن العالمي

تطلق مفاجآت صيف دبي 2025 المرحلة الأخيرة من عروض الكوميديا والحفلات الموسيقية التي يحييها كوكبة من ألمع نجوم المنطقة والعالم، والتي تقام في أشهر الوجهات على مستوى المدينة حتى 31 أغسطس الجاري.

وتقدم مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فرصة مثالية للجميع، سواء كانوا من عشاق الموسيقى أو المسرح أو الكوميديا، الذين بإمكانهم الاستمتاع بقضاء وقت رائع في هذه الحفلات والعروض الرائعة.

حفلات موسيقية مذهلة

تختتم سلسلة قهوة بيتس، التي أقيمت للمرة الأولى هذا العام، فعالياتها لهذا الموسم في ديب دايف دبي يوم 23 أغسطس، حيث يمكن للزوار دخول هذه الفعالية مجاناً والتلذذ بقهوتهم المفضلة مع الاستماع إلى الموسيقى الرائعة التي يقدمها «دي جي سواناه»، بالإضافة إلى إمكانية خوض مغامرة مذهلة تحت سطح الماء. الدخول مجاني من خلال التسجيل على موقع ديب دايف دبي الإلكتروني.

كما تستضيف دبي أوبرا حفلاً موسيقياً تحييه المغنية ناتالي إمبروليا يوم 23 أغسطس، وتقدم فيه باقة من أشهر أغانيها، في حين تحيي فرقة تانجو آند كيز حفلاً مليئاً بالموسيقى والاستعراضات المميزة من أمريكا الجنوبية على مسرح زعبيل بفندق جميرا زعبيل سراي.

وذلك يوم 23 أغسطس، وتصعد الفنانة الحائزة جائزة «غرامي» مايسي غراي على مسرح كوكاكولا أرينا لتحيي حفلاً يوم 29 أغسطس، كما تستضيف دبي أوبرا عرض «ريد كاربت المسرحي العربي»، للمرة الأولى، يومي 29 و30 أغسطس، مع وجود لجنة تحكيم وإمكانية التصويت من قبل الجمهور للفنان المفضل لديهم خلال العرض المليء بالموسيقى والاستعراضات النابضة بالحياة.

ويتألق النجمان رامي صبري ومها فتوني في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي يوم 30 أغسطس في حفل غنائي رائع يضم باقة من أجمل أغانيهما، في حين تستضيف كوكاكولا أرينا حفل ليجاسي أوف ذا خانز الأسطوري يوم 30 أغسطس.

والذي يحييه الفنان راحت فاتح علي خان، مع نجله النجم الصاعد شازمان علي خان، كما يحيي ثنائي الراب الباكستاني يونغ ستانرز حفلاً موسيقياً رائعاً يوم 30 أغسطس في ذا أجندا، مدينة دبي للإعلام، يتألقان خلاله مع أغانيهما الرائعة وكلماتهما القوية وحضورهما الفريد من نوعه.

وفي ختام رائع لمفاجآت صيف دبي، يقدم صالح النواوي، وجانتي شعبان ليلة من الكوميديا على مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي يوم 31 أغسطس. ويستضيف مسرح دبي أوبرا حفل هارتس إن هارموني الأسطوري، الذي يحييه غلام علي، مع نجله عامر غلام علي، وحفيده نذير غلام علي.

عروض فنية ومسرحية

يقدم فندق جميرا بيتش مجموعة من العروض الفنية والمسرحية المفضلة لدى العائلات، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة العرض المسرحي أليس في بلاد العجائب يومي 21 و23 أغسطس، أو الانطلاق في رحلة مضحكة مع عرض جزيرة الكنز يومي 22 و24 أغسطس.

بالإضافة إلى عرض «ذا ليتل ميرميد» يومي 26 و28 أغسطس، وعرض علاء الدين يوم 27 أغسطس، وعرض منصور، شخصية الرسوم المتحركة الإماراتية المحببة لدى الأطفال، والذي يقام للمرة الأولى على الإطلاق في دبي من 29 حتى 31 أغسطس، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة العرض مرتين يومياً، أولهما الساعة 11 صباحاً باللغة الإنجليزية، ثم الساعة 3 عصراً باللغة العربية.

الكوميديا

تقدم مفاجآت صيف دبي تجربة مميزة لعشاق الكوميديا هذا العام، مع سلسلة ذا لافتر فاكتوري التي تشمل عروض كوميديا ارتجالية يقدمها ديمتري باكانوف، وآش روز، ونهى بشير، يوم 22 أغسطس في فندق راديسون داماك هيلز، ويوم 23 أغسطس في فندق ديوكس ذا بالم.

وتسلط مفاجآت صيف دبي الضوء على مجموعة جديدة من نجوم الكوميديا الصاعدين من الهند، حيث يقدم فيفيك سماتاني عرض «ليديز أدامي» في ذا جنكشن يوم 24 أغسطس، في حين يقدم أميت تاندون عرضاً كوميدياً رائعاً في قاعة الشيخ راشد بالمدرسة الهندية الثانوية في دبي يوم 29 أغسطس. وأخيراً، يقدم غوراف غوبتا أمسية كوميدية رائعة في كلية دبي يوم 30 أغسطس.

وتختتم مفاجآت صيف دبي 2025 فعالياتها بنجاح باهر، مع نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والكوميديا والمسرح على مستوى المنطقة والعالم.

