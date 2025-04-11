القرية العالمية تحيي إرث أساطين الروك والبوب العالميين

تستضيف القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، سلسلة من الأمسيات الموسيقية التكريمية كل يوم أربعاء قادم من شهر أبريل، تعيد من خلالها إحياء أعمال ثلاثة من ألمع نجوم الموسيقى، وهم فريدي ميركوري، المغني الأسطوري من فرقة كوين، ونجمة البوب العالمية تايلور سويفت، وفرقة الروك الشهيرة بون جوفي.

وبعد النجاح الواسع للأمسية التي كرمت المغنية كاتي بيري في وقت سابق من الموسم، تستعد القرية العالمية لتقديم المزيد من الأمسيات الموسيقية قبل ختام الموسم الذي سيُسدل الستار على فعالياته يوم 11 مايو المقبل، حيث ستواصل الوجهة مفاجآتها لتتيح سلسلةً من العروض التكريمية التي تُسلط الضوء على أعمال أبرز الأيقونات العالمية، من بينهم المغني الأسطوري فريدي ميركوري في 16 أبريل، تليها احتفالية بأعمال تايلور سويفت في 23 أبريل، لتختتم الأمسيات بأجواء صاخبة مع موسيقى فرقة بون جوفي في 30 أبريل 2025.

وبأداء صوتي يحاكي الأصل بدقة، وأزياء مستوحاة من الإطلالات الشهيرة، وحضور مسرحي يخطف الأنظار، تنجح كل أمسية في تكريم الفنانين النجوم، وتنقل الجمهور مباشرة إلى حِقَبهم الموسيقية الخالدة.

وقد صُممت هذه العروض بعناية لتجسد التجربة الأصلية، حيث يقدمها فنانون محترفون أذهلوا الجمهور في المملكة المتحدة ومختلف أنحاء أوروبا. ويحتضن المسرح الرئيسي الكبير في القرية العالمية هذه العروض التي ترافقها مؤثرات بصرية آسرة وإضاءة ديناميكية وتجهيزات صوتية غامرة تضفي على كل أمسية طابعاً لا ينسى. ومن الروك الكلاسيكي إلى البوب العالمي، تتيح هذه الأمسيات لحظات استثنائية ترضي جميع الأذواق، لمحبي هذا النوع من الموسيقى أو الذين يكتشفونها للمرة الأولى.

وتأتي هذه العروض ضمن فعاليات الموسم الـ29 للقرية العالمية، والتي جرى تنسيقها بعناية لتلبي مختلف الأذواق الموسيقية والثقافية. وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بالدور الذي تضطلع به الموسيقى كلغةٍ عالمية، تواصل القرية العالمية نهجها في جمع الضيوف من مختلف الأعمار والثقافات عن طريق تجارب غنية ولحظات نابضة بالحياة.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها من مختلف أنحاء الإمارات وخارجها، لتجعل من هذه الأمسيات إحدى أبرز محطات الترفيه خلال شهر أبريل. كما سيكون حضور هذه الأمسيات متاحاً ضمن تذكرة الدخول إلى القرية العالمية، والتي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الرسمي، أو من خلال شبابيك التذاكر عند بوابات الوجهة.