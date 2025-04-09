10 تجارب ترفيهية في «كانتين الشاطئ» بدبي

تستقبل فعالية كانتين الشاطئ من &e زوّارها يومياً على شاطئ نسناس (جميرا) من الساعة الرابعة عصراً حتى 12 منتصف الليل، حيث تواصل وجهة تناول الطعام الشاطئية المفضلة في دبي تقديم أنشطتها وفعالياتها لغاية 13 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الفعالية من تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعتين لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتتيح الوجهة دخولاً مجانياً للزوّار، كما تجمع بين تجارب تناول الطعام والأنشطة الثقافية والتفاعلية، وتستضيف مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية.

وتدعو فعالية كانتين الشاطئ من &e لعام 2025 زوارها للاستمتاع بـ 10 تجارب ترفيهية مميزة وهي: طاولة الطهاة، الإضافة الأحدث إلى أجندة فعالية كانتين الشاطئ من &e، حيث تتيح للزوار فرصة المشاركة في سلسلة محدودة من جلسات تناول الطعام الحصرية، بحضور نخبة من الطهاة المقيمين في دبي والحائزين نجمة ميشلان. وتوفر الفعالية تجربة تناول طعام مخصصة مع فرصة التعرف على قصص وأسرار مكونات هذه الأطباق من خلال حوارات ممتعة مع الطهاة. وتتجسد التجربة الثانية بعروض تناول المأكولات والمشروبات المميزة.

أما التجربة المميزة الثالثة، فهي المنافسة الحماسية بين كبار طهاة البرجر في المنطقة، حيث تُقام الجولة النهائية من منافسة هاينز سيليكشن يوم 12 أبريل بمشاركة ثلاثة من أبرز الطهاة في المنطقة.

كما توفر فعالية «كانتين الشاطئ» تجربة خامسة تتمثل في أجواء ترفيهية في منطقة المرح من بنك دبي التجاري، حيث يقدم البنك لزوار الفعالية تجربة مليئة بالمتعة والتعلم في «منطقة المرح من بنك دبي التجاري».

وتبرُز التجربة السادسة في استكشاف منطقة نيسان غو إيبك، حيث توفر منطقة نيسان غو إيبك مزيجاً فريداً من عالم السيارات وفنون الطهي. أما التجربة السابعة فهي مجموعة من الورش اليومية المناسبة لمختلف الأعمار والاهتمامات.

كما توفر فعالية «كانتين الشاطئ» تجربة ثامنة تتجسد في الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس على أنغام الموسيقى.

أما التجربة قبل الأخيرة، فتتيح فرصة التلذذ بأشهى أصناف الحلويات، مثل الآيس كريم المحضّر بواسطة النيتروجين السائل، والتشوروز المحشو بنكهات متنوعة، وأطباق الآساي المنعشة، والمثلجات النباتية.

أما التجربة العاشرة فتتضمن الحصول على عطور مخصصة، حيث يمكن لزوار فعالية «كانتين الشاطئ» فرصة تركيب عطر فريد يحمل لمستهم الشخصية.