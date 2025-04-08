حفل أصالة نصري في القرية العالمية.. طرب وتفاعل جماهيري

استضافت القرية العالمية في دبي، أول من أمس، حفلاً موسيقياً أحيته الفنانة القديرة أصالة نصري، على خشبة المسرح الرئيسي الذي ضجّت أرجاؤه بروائع الأغاني والموسيقى الراقية، وقدّمها إلى الجمهور مقدمو إذاعة العربية 99، الشريك الإذاعي الرسمي للحفل.

وفي لفتة استثنائية متميّزة ولطيفة كانت مفاجأة للجميع، انضمت النجمة التركية إبرو غوندش إلى أصالة خلف الكواليس أثناء البروفات والتحضيرات، ثم انضمت إلى الجمهور لمتابعة الحفل.

وقدّمت أصالة النجمة إبرو إلى الجمهور معربة عن عمق صداقتهما الفنية، واحتفت بتواجدها معها.

وشهد المسرح الرئيسي بعدها تجسيداً لمسيرة موسيقية مفعمة بالإحساس، حيث صدحت الفنانة أصالة نصري بباقة من أشهر أغانيها، منها: «شكراً»، و«الصورة»، و«أكتر»، و«روّح وروح»، و«يا مجنون»، و«إنسان»، و«كفوكيم – غنوا معنا الليلة»، و«اشتقت لك»، و«بنت أكابر»، و«فوووق»، و«سواها قلبي»، و«غلبان» و«ذاك الغبي»، ما ترك انطباعاً رائعاً لدى الجمهور.

وقد أخذت أصالة الجمهور بصوتها المخملي وحضورها الآسر في رحلة مليئة بالمشاعر تعبّر عن مسيرتها الفنية، جمعت فيها الحيوية والحنين والرومانسية معاً، حيث أطربت الجمهور بعدد من كلاسيكياتها الخالدة، كما غنت له أيضاً أحدث إصداراتها الموسيقية.

وقد تميّز الحفل، الذي أقيم بإنتاج من روتانا، بأجواء استثنائية، حيث تفاعلت أصالة مع جمهورها بمحبة شديدة، واستمعت إلى طلباتهم وتبادلت معهم التعليقات الإيجابية، ولوّحت لهم من على خشبة المسرح تقديراً وامتناناً لحضورهم.

هذا ويُعد حفل أصالة نصري إحدى المحطّات الرئيسية ضمن جدول فعاليات القرية العالمية خلال موسمها الـ 29 الجاري، والمُصمّم خصيصاً ليقدّم تجارب ترفيه رائعة.

وترسيخاً لمكانتها وجهةً ترفيهيةً رائدة للعائلات، تواصل القرية العالمية التزامها الراسخ بتعزيز التواصل بين الثقافات، وتوفير تجارب عائلية غامرة وعالمية المستوى لجميع ضيوفها.