ما سر الخطوط الموجودة على المناشف؟

هناك تفاصيل صغيرة في حياتنا اليومية لا نلاحظها حتى يطرح أحدٌ السؤال عنها. لماذا توجد مسامير معدنية صغيرة على جيوب البناطيل الجينز؟ ولماذا يختلف طعم كوكاكولا ماكدونالدز عن تلك الموجودة في الزجاجة؟ وما سر الجيب الصغير الموجود في البناطيل الجينز؟ هل تساءلت يوماً عن السبب وراء هذه الأشياء؟

معظمنا لا يهتم بالإجابات عن هذه الأسئلة، ويعتبرها أمورًا مسلّمًا بها. لكن مؤخرًا، أثارت الخطوط الموجودة على المناشف فضول الكثيرين، بعد أن انتشرت منشورات على مواقع مثل منصة إكس وريديت تتساءل عن سبب وجودها.

هذه الخطوط تظهر عادةً على حواف المناشف القصيرة، وعلى بُعد بضع بوصات من الحافة. فهل لها وظيفة محددة، أم هي مجرد زخرفة؟

أطلق أحد مستخدمي منصة إكس النقاش عندما نشر صورة لمنشفة متسائلاً: "ما فائدة هذا الجزء من المنشفة؟"، مما أثار موجة من التكهنات والنظريات.

من بين الردود الطريفة، ادعى أحد المستخدمين أن هذه الخطوط تشبه مؤشر تآكل إطارات السيارات، وكتب: "إنه مؤشر الاستهلاك! عندما يصل سمك المنشفة إلى هذا المستوى، فقد حان وقت تغييرها".

بينما طرح آخرون تفسيرات أكثر عملية، مثل تعليق المنشفة على حبل الغسيل دون ترك علامات المشابك، لكن التفسير الأكثر ترجيحًا جاء من مستخدمين آخرين، الذين أوضحوا أن هذه الخطوط تُعرف باسم "حدود دوبي"، وهي جزء من نسيج المنشفة يعزز متانتها ويقلل من تمدد القماش، كما يضيف لمسة جمالية.

وحتى الشركات المتخصصة دعمت هذا التفسير، حيث أكدت شركة Towel Hub الأمريكية أن هذه الحدود تساعد في منع التآكل، وتحسين الامتصاص، وإضفاء مظهر أنيق على المنشفة.

تفسيرات أخرى:

1. تمييز الجودة والسعر

في الماضي، كانت الخطوط الملونة على المناشف تُستخدم لتمييز جودتها وسعرها. كل لون أو نمط كان يشير إلى فئة معينة من المناشف، مما يسهل على المشتري التعرف عليها دون الحاجة إلى فحص كل منها.

2. إخفاء العيوب

الخطوط الأفقية أو العمودية تساعد في إخفاء عيوب النسيج الصغيرة أو الاختلافات في السماكة، خاصة في المناشف القطنية. هذا يجعلها تبدو أكثر انتظامًا وجودة حتى لو كانت المادة الخام غير مثالية.

3. تسهيل الطي والتخزين

الخطوط تعمل كدليل مرئي لطي المنشفة بشكل متناسق، خاصة في الفنادق أو المستشفيات حيث يكون الترتيب مهمًا.

4. أسباب جمالية وتقليدية

أصبحت المناشف المخططة جزءًا من التصميم الكلاسيكي للمناشف بسبب شعبيتها التاريخية. الكثيرون يفضلونها لأنها تعطي مظهرًا أنيقًا وتناسب ديكور الحمامات.

5. تمييز الاستخدام

في بعض الأماكن مثل الصالات الرياضية أو الفنادق، تُستخدم الخطوط بألوان مختلفة لتمييز مناشف الضيوف عن مناشف الموظفين، أو لمناشف الوجه عن مناشف الجسم.

6. التأثير البصري

الخطوط العريضة أو الملونة تجعل المنشفة تبدو أكثر سمكًا أو متانة، حتى لو كانت مصنوعة من قماش خفيف.

الخطوط على المناشف بدأت كحل عملي لتمييز الجودة وإخفاء العيوب، ثم تحولت إلى موضة تصميمية استمرت بسبب فوائدها الوظيفية والجمالية. اليوم، يمكن أن تكون أيضًا جزءًا من هوية العلامة التجارية أو الديكور المنزلي.