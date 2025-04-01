«العيد في دبي».. عروض وحفلات لكوكبة من نجوم العرب والعالم

تقدم احتفالات «العيد في دبي»، التي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مجموعة كبيرة من التجارب والفعاليات، حيث أعدّت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة باقة من الحفلات الموسيقية، والعروض الترفيهية، والفعاليات المتنوعة التي تستمر حتى 6 أبريل، والتي تتيح لسكان المدينة وزوارها فرصة قضاء أوقات ممتعة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

حفلات موسيقية

وتستضيف المدينة مجموعة من الحفلات الموسيقية الحية التي يحييها كوكبة من ألمع النجوم خلال عيد الفطر، بما في ذلك حفل مغني الراب المصري مروان بابلو يوم 3 أبريل في ساحة عين دبي بلازا بجزيرة بلوواترز.

ويقام حفل غنائي ضمن جلسات مومنتس في عين دبي بلازا بجزيرة بلوواترز يوم 4 أبريل، حيث يستمتع الحضور بمجموعة من أشهر الأغاني الخليجية التي يقدمها الفنان عبادي الجوهر، والفنان فؤاد عبدالواحد والفنانة أصيل هميم. كما يحيي الفنان الإيراني الشهير معين أصفهاني حفله الأول في كوكاكولا أرينا يوم 5 أبريل.

وتحيي فرقة «أريا» الشهيرة والمتخصصة في موسيقى «الهيفي ميتال» حفلها الأول في دبي يوم الجمعة المقبل 4 أبريل على مسرح زعبيل في جميرا زعبيل سراي.

وسيستمتع الجمهور بحفل نجم موسيقى البوب الروسي ديما بيلان على مسرح «ذا أجندة» بمدينة دبي للإعلام يوم 4 أبريل. ويقدم مهرجان أفرولاود يوم 5 أبريل في عين دبي بلازا بجزيرة بلوواترز، احتفالية تستمر طوال اليوم مع موسيقى ساحرة، وعروض حية، بمشاركة أشهر منسقي الأغاني، وأكشاك الطعام الفاخرة. وفي الوقت ذاته، تنبض صحراء دبي بالحياة مع فرقة أدرياتيك التي تحيي حفلها في «تيرا سوليس» يوم 5 أبريل، حيث تجمع بين موسيقى الديب هاوس والأجواء الهادئة.

ويعود مهرجان «إن كلاسيكا الدولي للموسيقى» إلى دبي في دورته الرابعة عشرة بمشاركة مشاهير الموسيقى مثل رومان كيم، وفرانز شوبرت فيلهارمونيا، وجون وارنر، وأوركسترا طوكيو الفيلهارمونية، وأندريا باتيستونيون، وجوزيبي جيبون، وذلك على مسرح دبي أوبرا يومي 6 و7 أبريل.

عروض مسرحية

ويمكن للجمهور من جميع الأعمار الاستمتاع بمجموعة من العروض المسرحية الآسرة، حيث تستضيف «كوكاكولا أرينا» في دبي عرض «فروزن لوف» الجليدي الرائع اليوم (1 أبريل)، يليه عرض «ملكة الثلج» الجليدي المذهل غداً (2 أبريل). وسيستمتع عشاق عروض الباليه باستعراض «ألف حكاية» على مسرح دبي أوبرا يومي 4 و5 أبريل. ويستضيف مسرح زعبيل في جميرا زعبيل سراي عرضي باليه رائعين يوم 5 أبريل، هما عرض «ستارز أوف راشن باليه»، مع أمسية رائعة من الفنانين الاستعراضيين العالميين، وعرض ماجيك (فيريتيلز) أوف راشن باليه المناسب للعائلات، والذي يضم أعمالاً كلاسيكية مثل «كسارة البندق» و«الجمال النائم».

وسيستمتع عشاق الكوميديا بعرض ماكس أميني المضحك على مسرح دبي أوبرا غداً (2 أبريل). ويستضيف مسرح فندق «كوين إليزابيث 2» العرض الممتع «أول ذا جليترز – أمردر ميستري» يوم 5 أبريل.

وتقدم احتفالات «العيد في دبي» مجموعة رائعة ومتنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والموسيقية التي تسعد الجميع في مختلف أنحاء المدينة.