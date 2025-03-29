«لجنة التسامح» تشارك في «كسر الصيام»

شاركت لجنة التسامح في الأرشيف والمكتبة الوطنية في مبادرة «كسر الصيام» التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مستوى الدولة، في إطار العمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية التي يحرص عليها الأرشيف والمكتبة الوطنية انطلاقاً وتجسيداً لقيم العطاء، ومبادئ التكافل الاجتماعي التي عرفها المجتمع الإماراتي.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز التواصل ومشاعر الألفة والإخاء والتلاحم المجتمعي، وتجسد أصالة عادات وقيم مجتمع أهل الإمارات؛ إذ تعبر عن الإحساس بالآخرين، وتتضمن وجبة إفطار الصائم التي تم توزيعها ضمن مبادرة «كسر الصيام» الماء والتمر بعض المأكولات الخفيفة.

وتنفيذاً لهذه المبادرة قام متطوعون من لجنة التسامح في الأرشيف والمكتبة الوطنية بتوزيع الوجبات الرمضانية على الصائمين بالتزامن مع حلول أذان المغرب، لكي يفطروا عليها، ويواصلوا طريقهم بأمان وسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة هي واحدة من جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية التي يشارك بها في المبادرات المجتمعية والإنسانية الكثيرة التي ينفذها بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.