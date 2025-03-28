«العيد في دبي».. عروض فنية وتجارب ثقافية فريدة

تنطلق احتفالات «العيد في دبي»، التي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، من 25 مارس الجاري حتى 6 أبريل المقبل.

حيث أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية، وعروض الألعاب النارية، وتجارب التسوق وتناول الطعام، وغيرها الكثير، والتي تعكس الأجواء الاحتفالية التي تتميز بها دبي خلال فترة العيد.

ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بمجموعة من التجارب العائلية الفريدة من نوعها، والعروض الفنية التي يقدّمها كوكبة من ألمع النجوم، وتجارب المأكولات المتنوعة، والباقات الحصرية التي تقدمها الفنادق والوجهات السياحية الشهيرة، بالإضافة إلى عروض التسوق الاستثنائية والسحوبات الكبرى.

وفي تعليق له حول الاستعداد لتنظيم احتفالات العيد في دبي، قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تشكل احتفالات العيد في دبي، مناسبة لإبراز مظاهر الفرح والبهجة، وكذلك التواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء.

حيث تلتقي العادات والتقاليد العريقة بالتجارب العالمية، في احتفالية مميزة على مستوى المدينة. لقد أعددنا برنامجاً يعكس الجوهر الحقيقي للعيد، ويرسم السعادة على وجوه سكان دبي وزوارها، من خلال مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بما فيها عروض الألعاب النارية الآسرة.

والأنشطة الترفيهية والعائلية، إلى جانب العروض الترويجية الخاصة بالمتاجر ومراكز التسوق، وكذلك المأكولات والإقامة في الفنادق، وهو ما يجعل من دبي الوجهة الأمثل للجميع، للاحتفال بعيد الفطر السعيد، ويؤكد أيضاً أنها المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة».

تنظم دبي مجموعة من عروض الألعاب النارية المذهلة خلال عيد الفطر هذا العام، والتي تضيء سماء دبي في العديد من الأماكن الشهيرة على مستوى المدينة، في أول وثاني أيام العيد.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها، الاستمتاع بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات الترفيهية خلال عيد الفطر، بما في ذلك العروض الحية، والحفلات الموسيقية.

وتستقبل فعالية جلسات مومنتس، التي تُقام يوم 4 أبريل، العائلات والأصدقاء مع أشهر الأغاني الخليجية، وذلك بمشاركة الدكتور عبادي الجوهر، والفنان فؤاد عبد الواحد. وسيستمتع الجميع بأمسية رائعة من الطرب الأصيل في الهواء الطلق، في ساحة عين دبي بلازا بجزيرة بلوواترز.

ويحيي الفنان الأسطوري إيبي حفلاً موسيقياً على مسرح دبي أوبرا يوم 31 مارس الجاري، في إطار جولة «بوست شير» التي يقوم بها. وتستضيف كوكاكولا أرينا عرض «فروزن لوف» الجليدي الرائع، يوم 1 أبريل المقبل، يليه عرض «ملكة الثلج»، يوم 2 أبريل المقبل.

وسيستمتع عشاق الكوميديا يوم 2 أبريل المقبل، بعرض ماكس أميني على مسرح دبي أوبرا. ويمكن لعشاق الموسيقى الكلاسيكية وعروض الباليه، الاستمتاع باستعراض «ألف حكاية» على مسرح دبي أوبرا، يومي 4 و5 أبريل المقبل.

فيما تحيي فرقة أريا الشهيرة والمتخصصة في موسيقى «الهيفي ميتال»، حفلها الأول في دبي يوم 4 أبريل المقبل، على مسرح زعبيل في جميرا زعبيل سراي، وذلك احتفالاً بمرور 40 عاماً على تأسيس الفرقة.

ويحيي الفنان الإيراني الشهير معين، حفله الأول في كوكاكولا أرينا، يوم 5 أبريل المقبل. وسيستمتع الجمهور بالأجواء المبهجة لمهرجان «أفرو لاود»، والإطلالة الرائعة على عين دبي في جزيرة بلوواترز، يوم 5 أبريل المقبل، مع موسيقى أفروبيتس، وعروض أمبيانو الحية، وأشهر منسقي الأغاني، و10 مطاعم مُختارة بعناية، لتجربة لا تُنسى من الصباح حتى المساء.

وتتألق دبي خلال عيد الفطر مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من تجارب تناول الطعام العالمية، التي يتجمع حولها أفراد العائلة والأصدقاء.

وتعود فعالية كانتين الشاطئ من &e، لتقدم أجواء احتفالية مميزة على شاطئ نسناس، من 27 مارس الماضي وحتى 13 أبريل المقبل، مع مزيج رائع من المأكولات، والترفيه، والتجارب العائلية المميزة، ما يجعلها الوجهة المثالية لقضاء وقت ممتع، والاحتفال بأجواء عيد الفطر. وسيستمتع الزوار بالضيافة الإماراتية التقليدية، مع القهوة العربية واللقيمات، خلال اليومين الأول والثاني من العيد.

وتقدم مجموعة من أفضل فنادق دبي تجارب مأكولات رائعة، بمناسبة عيد الفطر، حيث يمكن لعشاق الطعام والأصدقاء والعائلات، الاستمتاع بأطباقهم المفضلة، إلى جانب مجموعة متنوعة من أفضل المطاعم في جميع أنحاء المدينة، والتي تقدم قوائم طعام خاصة بعيد الفطر السعيد.

وتقدم دبي مجموعة من الأنشطة العائلية الممتعة، التي تجمع بين الثقافة والطبيعة والترفيه، والتي تناسب جميع الأعمار، في عيد الفطر هذا العام، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بمغامرة مع الدلافين، مع الحصول على تخفيضات حصرية في دبي دولفيناريوم.

أو الاستفادة من التخفيضات لفترة محدودة في مدينة إكسبو دبي، أو خوض تجربة ثقافية غنية في مسجد جميرا الشهير، أو عيش الأجواء المليئة بالحماس في لوكو بير، وجهة الترفيه الداخلي الأحدث في دبي، أو الاحتفال في قلب الغابة المطيرة في ذا جرين بلانيت، أو الاستمتاع بالألعاب الرائعة في حديقة وايلد وادي المائية.

ويمكن للمتسوقين في دبي، الاستمتاع بمجموعة من عروض ووجهات التجزئة الاستثنائية، والتجارب الاحتفالية التي لا تُنسى، حيث تفتح مراكز التسوق في المدينة أبوابها أمام الزوار، للاستمتاع بتخفيضات مذهلة، والحصول على منتجات حصرية، من مصممين انطلقوا بأعمالهم من دبي.

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاستفادة من العروض الترويجية المذهلة، بما في ذلك حملة سحوبات عيد الفطر، التي تقدم جوائز تصل قيمتها إلى 200000 درهم عند التسوق في مركز الغرير، وأرابيان سنتر، وسيليكون سنترال، وتايمز سكوير سنتر.

ويستضيف فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول، سوق العيد، من 30 مارس الجاري وحتى 6 أبريل المقبل، والذي يضم تشكيلة واسعة من الأزياء، وعربات الطعام، إلى جانب إقامة الفعاليات الترفيهية والثقافية، وعرض «تخيل» المذهل.

بالإضافة إلى تقديم جائزة كبرى بقيمة 10000 درهم. كما يمكن للعائلات التي تزور سيتي ووك، الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، مع العروض المسرحية المذهلة في منطقة النافورة، طوال أيام عيد الفطر الثلاثة، بدءاً من الساعة 5 مساءً.

مراكز التسوق

وتستضيف مراكز التسوق والوجهات الرئيسة في المدينة مجموعة من العروض الثقافية والترفيهية المتنوعة، بمناسبة عيد الفطر، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وجزيرة بلوواترز، وذا أوتلت فيليدج، والسيف، ونخيل مول، وحتا وادي هب، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا.

وتقدم احتفالات «العيد في دبي»، مجموعة من التجارب والفعاليات والعروض المليئة بالبهجة والثقافة والترفيه، والتي ترضي جميع الأذواق.