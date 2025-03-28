معرض «مجرد» ينطلق 10 أبريل المقبل

تستضيف دبي معرضاً فنياً للفنانة اللبنانية روز ماري شمعون، بعنوان «مجرد»، من 10 حتى 30 أبريل المقبل، في صالة «فاوندري» وسط مدينة دبي. ويتضمن المعرض مجموعة من اللوحات الزيتية على القماش، وأعمال النحت المبتكرة المصنوعة من الألياف الزجاجية.

ويضم معرض «مجرد» مجموعة فنية آسرة، تسلط الضوء على مفاهيم المادية والحضور والتحوّل، من خلال أعمال تنبض بالعاطفة، وتثير التأمل. وستظهر في اللوحات شخصيات شفافة، تنساب وسط عوالم حالمة، بتعابير معلّقة بين الشوق والانبعاث.

وتعتمد الفنانة في لوحاتها على درجات الأزرق العميق، والأحمر النابض، لتضفي طاقة عاطفية قوية. وقالت روز ماري شمعون: «من خلال «مجرد»، أقوم باستكشاف الحدود المتغيرة بين الذات والكون، وأسعى إلى تجسيد التوتر القائم بين الحالة المادية وغير المادية، وأقدّم مساحة تندمج فيها العاطفة مع الروحانية».