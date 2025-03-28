أجندة دبي في أبريل.. حفلات وفعاليات ترفيهية

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن إطلاق مجموعة واسعة من التجارب المميزة خلال شهر أبريل المقبل، والتي تتنوع بين الفعاليات الترفيهية المميزة، والاحتفالات الثقافية النابضة بالحياة، والحفلات الفنية.

ويحط مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى رحاله في دبي من 6 حتى 21 أبريل، حاملاً معه مجموعةً مميّزة من العروض الموسيقية لنخبة من الفنانين، مثل مايكل بينتيف وجوتييه كابوسون ومكسيم فينجروف، الذين يقدمون أعمالاً لبيتهوفن، وموزارات، وتشايكوفسكي.

وتحيي فرقة Damage البريطانية حفلاً موسيقياً مباشراً 11 أبريل، في خيمة بلا بلا دبي، وتقدم باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية، مثل لوف تو لوف، إلى جانب أغنيات جديدة للفرقة الشهيرة.

ويقيم الفنان عدنان سامي حفلاً مباشراً 12 أبريل في كوكا كولا أرينا، حيث يقدم عدداً من أغانيه الشهيرة، مثل بهار دو جولي ميري، وشاياد ياهي تو بيار هاي بلغات متعددة.

وتستضيف كوكا كولا أرينا 13 أبريل، حفل ساغار والي القوالي، الذي يقدم بعضاً من أبرز الأعمال الموسيقية المميزة لساغار بهاتيا، أستاذ الفن الصوفي الشهير، حيث يقدم مقطوعات مثل كيفن موكري وتيري جيا هور ديسدا. ويتميز الفنان بأسلوبه الذي يجمع بين الموسيقى التقليدية وفن القوالي المعاصر، ليقدم تجربة مذهلة للحضور.

ويقدم عازف البيانو الشهير عمر خيرت عرضاً موسيقياً مباشراً، 18 أبريل في كوكا كولا أرينا، حيث يعيد إلى الذاكرة بعضاً من مؤلفاته الموسيقية، مثل ليلة القبض على فاطمة، وغيرها.

ويجمع حفل مباشر الفنانين الشابين عايض يوسف وأميمة طالب، على خشبة مسرح كوكا كولا أرينا، 19 أبريل، حيث يؤديان أغاني مميزة، مثل أنا وأنتِ، وهلا يا محمود، وما أحلى كلامي.

وتقدم صاحبة الصوت الرائع، الفنانة آمال ماهر، أمسيةً مليئة بالأغاني الرومانسية على مسرح دبي أوبرا، 24 أبريل، حيث ستؤدي مجموعة من أغانيها الناجحة، مثل أنا بعشق الغنا وأنا حبيتك.

وتستضيف دبي أوبرا 26 و27 أبريل عرض «تانجو أفتر دارك» (Tango After Dark)، حيث يقدّمه النجمان الأسطوريان «جيرمان كورنيجو» و«جيسيلا غالياسي»، بمشاركة فرقة من 10 راقصين.

وتقدم فرقة «مايكل ليرنز تو روك» عرضاً مذهلاً في كوكا كولا أرينا، للمرة الأولى، وذلك يوم 27 أبريل، حيث تقدم للجمهور باقة من أجمل أعمالهم، مثل سليبنج تشايلد، وتيك مي تو يور هارت.

وتحضر الممثلة الكوميدية الأسترالية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي «سيليست باربر» إلى دبي، لتقديم أحدث عروضها بعنوان Backup Dancer، على مسرح «دبي أوبرا» يوم 29 أبريل. وتستعد صاحبة لقب «ملكة الكوميديا»، للقاء محبّي الفكاهة والضحك، من خلال سيناريوهات مستوحاة من الحياة اليومية، تحوّلها إلى مواقف مرحة.

وتحيي فرقة «بلو نوت ريكوردز» حفلاً موسيقياً، بقيادة قائد الفرقة بيتر لونغ، احتفاء بيوم موسيقى الجاز العالمي، وذلك في دبي أوبرا 30 أبريل. وسيستمتع الحضور بمجموعة من أعمال الجاز الكلاسيكية، مثل سو وات، وأول بلوز.

ويقام معرض فنون العالم دبي من 17 حتى 20 أبريل، بمشاركة أكثر من 4,000 عمل فني من أكثر من 300 صالة فنية عالمية في مكانٍ واحد. ويشكل المعرض فعالية مثالية لمقتني القطع الفنية.

وتستعرض نسخة عام 2025 من معرض «آرت دبي»، التي تقام من 18 حتى 20 أبريل في مدينة جميرا، أعمالاً متنوّعة لفنانين موهوبين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا، كما يستضيف المعرض النسخة السابعة من منصة «بوابة»، ومعرض «آرت دبي» الرقمي، الذي يعود بنسخته الرابعة، ويشمل عروضاً للعديد من الأعمال الرقمية.