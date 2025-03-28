«قايلة جوازات دبي» يضيء على تحضيرات الإمارة لاستقبال زوارها بالعيد

تتابع إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بث برنامج «قايلة جوازات دبي» للموسم الثالث على التوالي، بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، طيلة شهر رمضان المبارك.

يُقدم البرنامج سالم محمد، من الساعة 14:00 إلى 16:00، وتُقدم فيه الإدارة مجموعة من الجوائز النقدية اليومية القيمة، بالإضافة إلى جائزة بقيمة عشرة آلاف درهم تمنح لفائز واحد، وجائزة خاصة، حيث يجري السحب على سيارة في حلقة كل يوم خميس.

كما سيتم إجراء سحب على سيارة في أول أيام عيد الفطر، ما يضيف طابعاً مميزاً للبرنامج ويعزز تفاعل الجمهور، وذلك من خلال مجموعة من الأسئلة، تهدف إلى إحياء روح التراث الإماراتي الأصيل، والتعرف على ثقافة الدولة وحضارتها وإنجازاتها وجهودها في المبادرات والمشاريع المستقبلية، إضافة إلى أسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة.

واستضاف البرنامج طيلة أيام الشهر المبارك، ضيوفاً من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وعدداً من الهيئات والدوائر الرسمية التي تربطها مع الإدارة شراكة في العمل المؤسساتي.

وذلك لاطلاع المجتمع على أهم وآخر الخدمات والمشاريع، وحلّ اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية، ضيفاً على البرنامج متحدثاً عن استعدادات استقبال المسافرين في عيد الفطر بدبي، حيث أشار إلى أنه من المتوقع استقبال أكثر من 3.6 ملايين مسافر خلال ذروة السفر في فترة العيد من 26 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن يكون 5 أبريل الأكثر ازدحاماً خلال هذه الفترة.

كما استضافت الأولى عبر ترددها 107.4 إف إم، خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي ضيفاً على حلقة نهاية الأسبوع، حيث تحدث عن التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، مشيراً إلى إن هذا التعاون مع الشركاء، ومن بينهم «الهوية وشؤون الأجانب»، يعد عنصراً أساسياً في تحقيق أهدافنا المشتركة في تسهيل حركة المسافرين وتوفير بيئة آمنة وسلسة للزوار.