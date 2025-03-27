مسابقة ستايل ستيكس في كأس دبي العالمي أزياء وأناقة وجوائز قيمة تفوق 275 ألف درهم

تعود مسابقة الأزياء الأكثر روعة في دبي يوم السبت، 5 أبريل، حيث تقام مسابقة ستايل ستيكس بكأس دبي العالمي، برعاية إعمار في مضمار ميدان الشهير. وتفوق الجوائز المالية المرصودة للمسابقة 275 ألف درهم، وتتاح الفرصة الذهبية لجميع أفراد الجمهور للمشاركة واستعراض ذوقهم وأناقتهم واقتناص فرصة الفوز بجوائز قيمة.

تتسم الأمسية العالمية بأجواء المنافسة القوية حيث تنطلق تسعة أشواط مميزة ومليئة بالإثارة، بينما يتنافس عشاق الموضة في خمس فئات، وهي: أفضل زي للسيدات، وأفضل زي للرجال، وأفضل ثنائي أنيق، وأفضل زي تقليدي، وأفضل قبعة. استعدوا للأناقة اللافتة، والاختيارات الجريئة في عالم الموضة والأزياء وسط منافسات الأكثر أناقة في دبي على اللقب.

ستقوم لجنة من خبراء الموضة العالميين بمهمة اختيار الفائزين، وتشمل لجنة التحكيم لهذا العام:

• أسامة رنو – رئيس مجموعة كلارينس الشرق الأوسط

• سارة سيلسبري – خبيرة تنسيق أزياء

• فيداء بدور – الرئيس التنفيذي لمتجر Moksyz

• فيفيان شريف – مصممة القبعات البريطانية الشهيرة

• إيلينا مارينوني – متخصصة باتجهات الموضة ومديرة التعليم في معهد مارانغوني دبي

جوائز قيمة تنتظر المشاركين الأكثر أناقة، وسيحصل الفائزون على مجموعة من الجوائز الحصرية والتي تشمل قسائم تسوق فاخرة من إعمار، وأميال سكاي واردز من طيران الإمارات، وإكسسوارات من علامة Vivien Sheriff للقبعات، وسيرابيان ميلانو، ومستحضرات تجميل فاخرة من Clarins وElectimuss London، بالإضافة للمزيد!

• أفضل زي للسيدات – قسيمة شرائية بقيمة 15 ألف دولار أمريكي من إعمار، 50 ألف ميل سكاي واردز من طيران الإمارات، قبعة جميلة من علامة فيفيان شريف، والمزيد من الهدايا من الشركات الراعية.

• أفضل زي للرجال – قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي من إعمار، 50 ألف ميل سكاي واردز من طيران الإمارات، وهدايا فاخرة من عالم الموضة والعناية بالبشرة.

• أفضل ثنائي أنيق – قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي من إعمار، 100 ألف ميل سكاي واردز من طيران الإمارات، قسيمة طعام بقيمة ألف درهم لمطعم The Maine، وهدايا قيمة لمنتجات الموضة والجمال.

• أفضل قبعة: قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي من إعمار، 30 ألف ميل سكاي واردز من طيران الإمارات، قسيمة طعام بقيمة ألف درهم لمطعم The Maine، وهدايا قيمة لمنتجات الموضة والجمال.

• أفضل زي تقليدي - قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي من إعمار، منتجات حصرية فاخرة، وإكسسوارات ومستحضرات عناية بالبشرة مقدمة من الشركات الراعية.

كيفية المشاركة

تفتح مكاتب التسجيل في الساعة 1:00 ظهراً في مناطق الصالة 4، 3، و2، ذا غالري، وأبرون فيوز. المشاركة مجانية لجميع حاملي التذاكر، لكن الأماكن محدودة، لذا يرجى الحضور مبكراً لضمان فرصة التنافس في المسابقة!

جدول التحكيم

4:10 مساءً– أفضل زي للرجال

4:45 مساءً – أفضل ثنائي أنيق

5:20 مساءً – أفضل زي تقليدي

5:55 مساءً – أفضل قبعة

6:50 مساءً – أفضل زي للسيدات (الفئة الختامية)

7:15 مساءً – الإعلان عن الفائزين!

انضموا إلينا ليوم لا مثيل له في سباقات الخيل العالمية، والأناقة والفخامة في كأس دبي العالمي 2025. سواءً كنتم تتنافسون في مسابقة ستايل ستيكس، أو كنتم تستمتعون بمشاهدة عروض الأزياء الراقية، فهذا هو الحدث المثالي للتوفق، والتألق، والاحتفال بالموضة الراقية.

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